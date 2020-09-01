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Город / Конвейер новостейНа следующей неделе в Нарве продолжится вакцинация людей 60+

Дата публикации: Сегодня, 13:20 Просмотрено: 66

На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 60+ с сопутствующими заболеваниями и людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna.

На следующей неделе в Нарве продолжится вакцинация людей 60+
Иллюстративное фото. РИА Новости / Кирилл Брага

На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 60+ с сопутствующими заболеваниями и людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna. Всего Нарвская больница получила 200 доз вакцины.

Необходима предварительная регистрация! Зарегистироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79 в рабочее время (с 8.00 до 18.00).

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж, кабинет 4. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.

BNS

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