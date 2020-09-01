На следующей неделе в Нарве продолжится вакцинация людей 60+

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На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 60+ с сопутствующими заболеваниями и людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna.

Иллюстративное фото. РИА Новости / Кирилл Брага

На следующей неделе, с понедельника по четверг (с 12 по 15 апреля) людям в возрасте 60+ с сопутствующими заболеваниями и людям в возрасте 65+ можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Moderna. Всего Нарвская больница получила 200 доз вакцины.

Необходима предварительная регистрация! Зарегистироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79 в рабочее время (с 8.00 до 18.00).

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж, кабинет 4. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.

BNS