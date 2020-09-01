Подумаем вместе, как сделать Нарву городом своей мечты

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В Нарве 14-16 мая на базе креативного паба OBJEKT (Линда, 2) пройдет городской хакатон Garage48 Narva. К участию в нем приглашают жителей Нарвы и Ида-Вирумаа – как бывших, так и нынешних. При необходимости мероприятие пройдёт виртуально, одновременно рассматривается гибридная форма его проведения.

Марис Хеллранд, журналист, медиа-эксперт, режиссер, знает Нарву не понаслышке и знакома нарвитянам: она была в команде по подготовке Нарвы к борьбе за статус Культурной столицы Европы 2024, а также сняла документальный фильм «Хорошие люди Нарвы» - о Кренгольме, его бывших работниках.

В понедельник на инфочасе для прессы о предстоящем мероприятии рассказала представитель проекта Garage48 Narva Марис Хеллранд. Предваряя ее выступление, мэр Нарвы Катри Райк заметила: «Наши люди хотят больше участвовать в обсуждениях городской жизни, в частности, общей планировки города. Хакатон Garage48 Narva – одна из таких возможностей». Мэр также обратила внимание на то, что привлечение горожан к обсуждению разных тем – одно из направлений, в котором новая городская власть (кстати, 9 апреля ей исполняется 100 дней) «делает системные шаги вперед».

Как сказала Марис Хеллранд, организаторы 48-часового форума рассчитывают по его итогам найти решение тех или иных проблем, связанных с условиями жизни в Нарве, предложить идеи услуг и продуктов, инициатив, общественных мероприятий, новых организаций, систем и концепций. Работать на хакатоне будут в командах под руководством опытных наставников.

Возраст, языки и место жительства не имеют значения

Марис Хеллранд, уже хорошо знакомая нарвитянам по участию в команде Культурной столицы Европы 2024, рассказала, что для хакатона обдумывали несколько тем. Это, в том числе, тема будущего энергетической отрасли в регионе, вызывающая волнение жителей всего Ида-Вирумаа. Другая тема – городское пространство, которое должно быть дружественным абсолютно ко всем жителям. В итоге всего в рамках хакатона ожидаются идеи в четырех основных областях: городское пространство, сообщество, зеленый город, предпринимательство.

Мероприятие, отметила Хеллранд, рассчитано на участие самых разных категорий жителей.

«Наши люди хотят больше участвовать в обсуждениях городской жизни. Хакатон Garage48 Narva - одна из таких возможностей.

Несмотря на то, что в ходе инфокампании будут отправлены приглашения в гимназии, училища и молодежные организации, примкнуть к командам, разрабатывающим те или иные проекты, смогут все желающие выходцы из Ида-Вирумаа независимо от их возраста и сегодняшнего места проживания, хоть из зарубежья. Обещают также, что разная языковая принадлежность участников не помешает работе групп – в случае необходимости понять друг друга участникам помогут многоязычные менторы.

Предварительные встречи – уже в апреле

Также планируется перевод на эстонский, английский, русский языки и на язык жестов всего, что прозвучит на виртуальных предварительных мероприятиях 22 и 29 апреля. Участвовать в этих встречах, где менторы представят тематические направления, а также проведут мастер-класс по созданию идей, можно как в одиночку, так и командой, как с идеей, так и без нее.

Есть призовой фонд

По словам Хеллранд, до жюри дойдут только реализуемые и полезные для города решения, над которыми команды будут работать под руководством опытных менторов. Решения, которые признают лучшими, ожидают денежные вознаграждения: победители каждой из номинаций получат от 2 до 3 тысяч евро на реализацию своего решения и прямой доступ к инкубационным и акселерационным программам. Финансируют это посольства ФРГ и Швеции, а также Европейская комиссия. На сегодняшний день призовой фонд составляет 7000 евро и продолжает расти!

По словам Марис, у каждого хакатона, в организации которого ей приходилось участвовать, есть своя направленность.

Так, в Тарту и на Украине фокусом форума было предпринимательство. Что касается Нарвы, заметила Хеллранд, то здесь очень активны квартирные товарищества, которые заинтересованы в получении поддержки на ремонты домов от предлагающей финансовые решения компании KredEx. Существующую систему предоставления поддержки активисты КТ считают очень сложной и заинтересованы ее упростить.

Призывая горожан к участию в хакатоне, мэр и организаторы уверяют, что участие в командах профессионалов поможет эффективно развивать идеи, начиная от момента их регистрации.

Есть еще и народный бюджет

Отвечая на вопрос, обращенный к мэру, войдет ли она сама в какую-то из команд, госпожа Райк отметила: «Забота о том, чтобы 15 млн из государственных инвестиций пришли именно в Нарву и именно для развития Кренгольма, является моим главным ежедневным «хакатоном».

На взгляд организаторов мероприятия, эта тема, как и идея сделать из Нарвы столицу кибер-спорта, предложенная мэру местной молодежью, вполне заслуживает разработки в ходе предстоящего хакатона.

Бесспорно, не все замечательные идеи, предложенные командами, смогут получить поддержку. Но, заметила Катри Райк, заранее отчаиваться не стоит, ведь у Нарвы есть и народный бюджет, из которого можно будет получить финансирование на идеи, действительно заслуживающие внимания.

Подать заявку на участие в хакатоне можно до 10 мая в э-среде Eventornado(https://eventornado.com/event/G48-Narva#home).



Наталья СОБОЛЕВА