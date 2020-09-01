Тотальный диктант уже завтра

Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 109

В субботу, 10 апреля, нарвитян приглашают написать очередной Тотальный диктант-2021. Как и в прошлом году, все участники будут работать дома, и вновь на их выбор будут два варианта участия в акции.

Последний раз Тотальный диктант в аудиториях в Нарве писали в 2019 году. На время коронакризиса акция переместилась в Интернет. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Как рассказала нашему изданию координатор Тотального диктанта в Нарве Светлана Панфиленок, по причине ограничений, вызванных распространением коронавируса, нынче не проводилось подготовительных занятий, а всех интересующихся отправляли в онлайн-школу на официальном сайте мероприятия. Однако пункт выдачи бланков и ручек с логотипом ТД работал. С осени, времени онлайн-диктанта прошлого года, в него обратилось полсотни горожан самого разного возраста – от школьников до пенсионеров. «Мы видели как наших постоянных участников, так и новые лица, это значит, что интерес к акции не угасает», – сказала Светлана Панфиленок.

Разницу между двумя группами участников Светлана пояснила так: она заключается только в том, что одни зарегистрированы на официальном сайте ТД и пишут текст в специальном окне, после чего его проверят филологи ТД, а другие пишут на обычном листке бумаги, после чего сами проверяют написанное.

Итак, желающим принять участие в акции предлагаются два варианта:

зарегистрированные пользователи сайта totaldict.ru могут написать онлайн-диктант 10 апреля в 8.00, 11.00, 14.00 или 23.00 через специальную форму на сайте (для этого необходимо иметь стабильное интернет-соединение);

участники пишут под диктовку на сайте totaldict.ru в то же самое время, что и первая группа, но проверяют себя самостоятельно, дождавшись онлайн-разбора на сайте диктанта.

Как отметила Светлана Панфиленок, трансляция для обеих групп участников будет одинаковой, а традиционная встреча для совместной работы над ошибками и награждения самых грамотных участников в этом году не состоится. Не будет полной, как и в прошлом году, статистика по количеству писавших диктант и по числу отличников.

Текст диктанта этого года составил российский писатель-романист, журналист, сценарист, радиоведущий и военный корреспондент Дмитрий Глуховский.

Наталья СОБОЛЕВА