Новым главой Нарвской больницы стал доктор Аго Кыргвеэ

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Вчера, 8 апреля, совет ЦУ Нарвская больница избрал д-ра Аго Кыргвеэ новым членом правления больницы.

Доктор Аго Кыргвеэ

Доктор Кыргвеэ - известный в Эстонии анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, основатель нескольких медицинских учреждений, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. В настоящее время он является директором клиники анестезиологии и интенсивной терапии больницы Тартуского университета. С ноября 2020 года поддерживает работу отделения COVID Нарвской больницы. Д-р Кыргвее - автор и многочисленных научных статей, преподаватель, кавалер 3-й степени Эстонского Красного Креста и почетный гражданин города Тарту. В конкурсе на должность руководителя больницей приняли участие 9 человек, 7 из которых имели требуемое медицинское образование и были признаны соответствующими кандидатами для участия в конкурсе. 8 апреля Совет провел беседы с четырьмя очень сильными кандидатами.

По словам Катри Райк, мэра Нарвы и председателя совета больниц, решающее значение имело четкое, конкретное и смелое видение д-ра Кыргвеэ в отношении развития Нарвской больницы, включая модернизацию условий для лечебной и рабочей среды. По словам Катри Райк, все жители Нарвы поддерживают четкое заявление доктора Кыргвеэ, в котором говорится о том, что наши люди имеют право на получение медицинских услуг на уровне Тарту и Таллинна. В описании своего видения развития больницы доктор Кыргвее подчеркнул

необходимость создания и укрепления рабочей команды, вовлечения в общий рабочий процесс всего персонала больниц, а также необходимость государственной поддержки для укрепления регионального подхода в эстонской медицине. По словам председателя совета больницы, Кыргвеэ не приветствует минимальное медицинское обслуживание в Нарвской больнице, и именно такой подход необходим Нарве сегодня. В настоящее время обязанности члена правления исполняет доктор Олев Силланд, долгое время руководивший Нарвской больницей. Согласно плану на сегодняшний момент, новый глава вступит в должность в мае. Членами совета Нарвской больницы являются Хели Адамович, Екатерина Голубцова, Антон Праткунас, Катри Райк. Доктор Кыргвее, представитель больницы Тартуского университета, также был членом совета больницы, однако 8 марта подал заявление об отступления от членства в Совете. Согласно уставу больницы, его отступление от должности вступает в силу 10 апреля.

Как подтвердил Совет больницы, доктор Кыргвеэ как член совета и одновременно кандидат на должность руководителя не принимал участие в обсуждении деталей организации проводимого конкурса.

По информации SA Narva Haigla