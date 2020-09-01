«Кому мешали часы на улице Пушкина?»

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Тема городских часов на улицах Нарвы не нова. Привычные горожанам места, где в течение десятилетий можно было буквально на бегу сверить часы (на улице Пушкина, например), таковыми больше не обладают.

Нарвитяне напрасно по привычке ищут взглядом часы на этом месте.

Эту «услугу» теперь предоставляют разве что торговые центры Astri и Fama, чьи часы (в одном случае в обычном, а во втором – в электронном варианте) видны шагающим по Таллиннскому шоссе или по улице Энергия. А что же делать тем жителями, чьи ежедневные пути проходят по другим улицам?

В редакцию «Нарвской Газеты» на прошлой неделе позвонили две читательницы. Обе – дамы пожилого возраста, почти всю жизнь прожившие в Нарве. И обе говорили об одном и том же – о часах, исчезнувших с фасада дома №17 по ул.Пушкина после его ремонта. Женщины подчеркивали, что наличие часов на привычном месте – не прихоть горожан, это вопрос культуры и порядка.

«Кому мешали часы, что висели на углу дома под номером 17 по улице Пушкина? Мы уже давно привыкли к тому, что в этом месте можно было узнать точное время. Еще молодыми девушками в 1963 году бегали мимо них на фильмы в кинотеатр «Звездочка». Теперь мы уже бабушки. Ожидая автобуса на остановке, хочется опять взглянуть на то место, чтобы знать, как долго еще ждать автобуса. Но смотри не смотри, часов на месте нет. Приходится, даже если мороз на дворе, даже если дрожишь от холода, лезть в сумку, искать там телефон и очки. От мэрии на этот вопрос в бывшей муниципальной газете отвечали, что часов в этом месте никто не просит. Как же так? Просим! Очень просим! И уже не в первый раз. И где они сегодня, эти часы? Если их сломали, то пусть починят и вернут часы на место. Мы старые люди, у нас нет машин, как у городского начальства, мы или ходим пешком, или ездим на автобусах. Нам нужны часы в городе». Галина

Наша газета уже поднимала вопрос о часах на упомянутом доме в октябре прошлого года. И мы уже приводили просьбу одного из нарвских старожилов вернуть часы на место. Поэтому, действительно, ссылки чиновников на то, что часы там никому не нужны, по меньшей мере введение в заблуждение рядовых жителей. Как и утверждение, что «по этим часам давно не сверяют время. Они превратились в декоративный элемент». Именно такой ответ советника по связям с общественностью нарвской мэрии Анне Лепик-Ирие приводился в октябрьском материале «НГ».

Новый электронный щит, обещанный властями в качестве замены часов на Пушкина, в прошедшие выходные вообще ничего не показывал.

Там же советник рассказала о рассматриваемой властями города идее поставить уличные часы на аллее Пушкина и высказала надежду, что они станут новым романтическим местом для встреч в городе. Эта идея сегодня воплощена, но большой радости от этого горожане не испытывают. Об этом мы узнали из письма другой нашей читательницы:

«Уважаемая редакция! Выясните, пожалуйста, для кого установили большущий электронный щит на аллее по улице Пушкина, где показывается, который сейчас час? Почему было не установить щит «лицом» к аллее и поближе к памятнику Кересу, чтобы часы могли видеть люди, ожидающие автобус на остановке или просто гуляющие по аллее? Бегать с остановки на площадь, чтобы узнать время, у нас, стариков, уже не те силы и не та прыть. Не дает покоя нам и другой вопрос: почему этот щит поставили на деньги налогоплательщиков, но не для них, а для туристов, прибывающих из-за границы?». Валентина

Городской художник Денис Полубояров на это отвечает:

– Установка экранов была сделана частной фирмой в виде рекламных щитов. Такие же экраны были установлены в районе улицы Креэнхольми. Этот проект не имеет никакого отношения к налогам горожан. Экран развернут таким образом, чтобы свет и картинка не мешали соседним домам, а заставка с часами на нем временная – как на компьютере или мобильном телефоне.

Что касается городских часов, о которых ностальгируют пожилые нарвитяне, то напомним, они сейчас являются частью выставки «Нарвское время», экспонирующейся в городском музее.

От редакции. Редакция «Нарвской Газеты» просит рассматривать данную публикацию как запрос властям города по поводу возвращения на привычное место городских часов (или их дубликата), десятилетиями показывавших время на улице Пушкина и прекрасно просматривавшихся с обеих остановок.

Наталья СОБОЛЕВА