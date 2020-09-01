Жилой район на ул. Раудсила: приглашают посмотреть и обсудить

Дата публикации: Сегодня, 14:22 Просмотрено: 197

Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы опубликовал на своей домашней страничке www.narvaplan.ee, а также на домашней страничке города Нарвы www.narva.ee проект условий на проектирование, основной чертеж детальной планировки и эскиз пяти квартирных домов и пяти вспомогательных зданий по адресу Раудсилла, 1 — там, где когда-то стояла 7-я школа.

Эскиз жилого комплекса на месте , где когда-то стояла 7-я школа, - с видом на крепости, реку, Александровскую церковь.

Со всеми этими документами можно познакомиться и в фойе здания по адресу Пеэтри платс, 5, предварительно позвонив по телефону 58470224.

«Нарвская Газета» уже не раз писала на своих страницах об этом проекте.

Теперь горожане могут до 19 апреля представить свое мнение и возражения по поводу проекта условий на проектирование в Департамент архитектуры и городского планирования по электронной почте на адрес narvaplan@narva.ee.

Детальной планировкой обозначаются 2 зоны застройки для строительства зданий до 6-этажей и до 2-этажей. Исходя из ходатайства на условия на проектирование, появились новые положения, из-за которых необходимо уточнить решение детальной планировки.

Планируется уточнение границ зон застройки: зона застройки до 6 этажей увеличивается до 10%, а зона застройки до 2 этажей уменьшается до 10%. Возведение зданий не предполагает существенного изменения детальной планировки.

По информации narva.ee