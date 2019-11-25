Автобусы в Нарве: читайте, что изменится сейчас, и что - в 2023 году

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В новое автобусное расписание, которое вступает в силу с 15 апреля, Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы внес ряд изменений, о которых просили горожане. В ближайшие годы горуправа планирует также создать в Нарве оптимальную инфраструктуру общественного транспорта.

По словам водителей, полиция иногда проверяет, носят ли пассажиры маски, но и без этих проверок нарвитяне, как правило, проявляют сознательность.

«НГ» выясняла, какие конкретные перемены в движении автобусов ожидают нас в ближайшее время и каковы планы мэрии на 2023 год, когда будет заключен новый договор на городские автобусные перевозки.

Летнее расписание откорректировали

Старший специалист Департамента городского хозяйства НГУ Вера Михайлова рассказала нашему изданию, что в летнее расписание автобусов корректировки внесены в основном по просьбам нарвских садоводов и касаются пригородных маршрутов.

Например, маршруты двух рейсов автобуса 6А будут продлены до остановки Арумяэ: люди жаловались, что иначе до города не добраться. Добавлен дополнительный дневной рейс на маршрут 34 до садов «Ивушка» в будние и праздничные дни – по просьбе председателя этого СТ. На городском маршруте 4 нововведение: с 15 апреля он будет делать два рейса, утренний и вечерний, до садов «Ромашка», чтобы немного разгрузить основной маршрут до «Ромашки» – №12.

Довольно редкими дневными рейсами горожане пользуются нерегулярно и их расписание в голове обычно не держат.

Для того, чтобы разгрузить пассажиропоток и сократить время в пути на «садовых» маршрутах 37 и 38 один рейс будет отправляться от Ледового холла (Jäähall), а следующий – от остановки Sendi, таким образом, горожане, живущие в районе Кангеласте – Темпо, смогут добираться до своих участков удобнее и быстрее. «Не знаем, насколько в итоге все нововведения понравятся, но все проекты расписаний я отправляла председателям садоводческих товариществ и получала от них положительную обратную связь», – отметила Вера Михайлова.

О чем говорят нарвитяне

Радует, что мнение горожан должна учесть и новая концепция улучшения инфраструктуры общественного транспорта, которую заказал Департамент развития и экономики Нарвы. Она будет готова в сентябре, мы же, со своей стороны, также поинтересовались тем, довольны ли нарвитяне движением автобусов и каких изменений им хотелось бы. Небольшой блиц-опрос, проведенный «НГ», показал, что нарвитяне затрудняются однозначно ответить на вопрос, довольны ли они.

Больше всего довольны расписанием автобусов пенсионеры: "Нам не надо никуда спешить, а в магазин, аптеку и к врачу на автобусе всегда можем добраться".

Вот одно из типичных мнений. «Я живу в центре Нарвы, и автобусные рейсы от Петровской площади удобны, чтобы ребенок утром мог добраться до Ваналиннаской школы, вечером – вернуться домой из Музыкальной школы, в выходные попасть на занятия в бассейн. Нам, взрослым, удобно добираться на работу и обратно – в рабочие дни. Я работаю по сменам и в выходные трачу на дорогу до работы минут сорок.

Днем и особенно в выходные дни автобусы ходят довольно редко, поэтому обычно быстрее дойти куда-то пешком, а если нужно срочно, то приходится брать такси. Но самая большая проблема для нашей семьи без личного автомобиля – как летом добраться до пляжа в Нарва-Йыэсуу, а потом еще и вернуться обратно. Не могу сказать, что я на 100% довольна, но с другой стороны, возможно, на те средства, что есть у города, лучше сделать невозможно», – поделилась своим мнением молодая нарвитянка Ольга.

Многие горожане утверждают, что ситуация с автобусами стала лучше, чем два года назад, их самое главное пожелание – вернуть маршрут до городского кладбища. «Может, его можно восстановить хотя бы как коммерческий рейс. Сейчас расписание автобусов составлено так, что на кладбище надо провести или больше двух часов или меньше часа, или же хотя бы в одну сторону нужно брать такси, а это недешево», – сетует пенсионерка Мария.

Автобусов может стать больше – в 2023 году

Как известно, на последнем заседании городского собрания, которое состоялось неделю назад, было принято решение об организации нового конкурса госпоставки на автобусные перевозки, поскольку договор с нынешним перевозчиком, фирмой Atko Bussiliinid, заканчивается в конце 2022 года. Поскольку известно, что новая концепция инфраструктуры общественного транспорта будет готова позже, чем условия тендера, будут ли ее результаты учтены при организации общественных перевозок с 2023 года? «Этот вопрос мы обсуждали на заседании комиссии 17 марта, и в договоре прямым текстом говорится, что перевозчик обязан учитывать результаты этого исследования», – пояснил нашему изданию председатель транспортной комиссии горсобрания Юрий Рауд.

Директор департамента развития и экономики Юрий Сайя рассказал «НГ», что новая концепция общественного транспорта станет основой для различных проектных ходатайств, а также поможет обнаружить узкие места в существующей сети автобусных маршрутов.

Договор с будущим перевозчиком предусматривает, что километраж может быть увеличен – по требованию города – на 20%. Это очень много, это означает возможность добавить несколько новых маршрутов, в том числе и «кладбищенский».

Возможно, что в рамках новой концепции выяснится то же, о чем нередко говорят нарвитяне – автобусных рейсов маловато, маршрут до кладбища отсутствует, и т. д. «Договор с будущим перевозчиком предусматривает, что километраж может быть увеличен – по требованию города – на 20%. Это очень много, это означает возможность добавить несколько новых маршрутов, в том числе и «кладбищенский», – пояснил Юрий Рауд.

О том, как проходит сам процесс составления новой концепции общественного транспорта в Нарве, рассказал директор Департамента экономики и развития Юрий Сайя: по его словам, разработчик – фирма Stratum, имеющая большой опыт в данной сфере – при составлении концепции обобщит результаты нескольких специально заказанных исследований, в том числе будут учтены и мнения горожан. «Новую концепцию мы, во-первых, будем использовать для обновления городской Программы развития, во-вторых, как исходный документ для обоснования ходатайств о поддержке финансирования различных проектов в новый программный период – например, для создания новых автобусных остановок, электронных табло с указанием времени прибытия автобусов, проектов по повышению мобильности населения, и т. д.», – пояснил Юрий Сайя основную цель новой концепции.

Также проведенные в ходе ее подготовки опросы населения могут выявить т. н. «бутылочные горлышки» нынешней сети автобусных маршрутов. «Изучение общественного мнения в рамках опросов может также показать, что какие-то маршруты составлены оптимально, и менять ничего не нужно», – отметил Юрий Сайя.

Нелишне спросить - Поскольку ситуация с коронавирусом в Нарве в этом году куда серьезнее, чем в прошлом, можно ли ожидать, что и в нынешнем дачном сезоне будут действовать прошлогодние ограничения (не более 17 человек в автобусе), из-за которых, несмотря на увеличение общего числа рейсов, нарвитяне с большим трудом добирались до своих дач?

Старший специалист Департамента городского хозяйства Вера Михайлова:

- В настоящий момент это нам неизвестно, но с нашей стороны уже направлено ходатайство, чтобы в таком случае государство поддержало увеличение общего числа рейсов. Пока мы призываем горожан соблюдать осторожность, обязательно носить в автобусе маску, а перевозчика обязываем проводить дезинфекцию автобуса после каждого рейса. - Какие пожелания нарвитяне высказывали в рамках составления новой концепции общественного транспорта?

Старший специалист Департамента развития и экономики Арина Цетлина:

- Распространенные вопросы и предложения касаются маршрута автобусов № 12 и № 4 в сады Кулгу: «Приморский», «Лесной», «Ромашка» и т. д. Поступило несколько предложений оптимизировать расписание и/или продлить маршрут № 4 до садов. Также поступили предложения об организации автобусной остановки по адресу Uusküla 11 и возле приемного покоя Narva Haigla. Предложения касались также оптимизации остановок Peetri plats и Sendi. Много обращений связаны с просьбой проанализировать действующее расписание автобусов и пассажиропоток.



Наша справка Департамент развития и экономики Нарвы заключил договор на разработку концепции улучшения инфраструктуры общественного транспорта Нарвы 5 января 2021 года. Концепция станет основой для подготовки предварительного проекта реконструкции инфраструктуры общественного транспорта.

В рамках заключённого договора будет проведено исследование общественного транспорта Нарвы, которое определит слабые места и оптимальные решения для инфраструктуры общественного транспорта, включая движение автобусов, такси, социального транспорта, а также движение от центра к окраине и наоборот. На основе концепции будет создана современная, экономичная и инновативная инфраструктура общественного транспорта, которая будет оптимальной для жителей и гостей города Нарвы для быстрого и комфортного передвижения по городу (как для пешеходов, так и для водителей, в том числе и немоторизованного транспорта).

Срок исполнения договора - 240 календарных дней с момента его подписания, т.е. срок завершения концепции — 2 сентября 2021 года.





Смотрите новый график движения автобусов в свежем выпуске газеты.

Ирина Токарева

ФОТО: Ирина Токарева