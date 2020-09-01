Гранитная крошка на тротуарах: не безобидно и травматично

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Читатели нашей газеты интересуются: когда с улиц Нарвы уберут гранитную крошку?

В Нарве очистка тротуаров от песка и крошки, по данным чиновников, завершается. Фото: Татьяна Завьялова

«Снег с дорог и тротуаров уже повсеместно сошел, а острые кусочки гранитной крошки, которой тротуары посыпали зимой, по-прежнему лежат под ногами, разносятся ветром, а прицепляясь к подошвам – еще и по нашим квартирам, попадают в обувь, травмируют ноги», – жалуется наша читательница Светлана.

Любители кататься на роликах тоже бьют тревогу: «Если разогнаться и налететь на такой камушек, то можно не просто травмироваться, но и убиться», – говорит любитель прогулок на роликах Владимир.

Отвечая на запрос газеты по поводу уборки гранитной крошки, старший специалист Департамента городского хозяйства и имущества из коммунального и строительного отдела Елена Магдина сообщила, что «согласно договору с фирмой N&V, гранитная крошка и песок должны быть убраны с центральных улиц до 15 апреля, а с дорог более низкой категории – до 30 апреля».

Камеры наших корреспондентов запечатлели ведущуюся уборку крошки как в Нарве, так и в курортном Нарва-Йыэсуу, где крошку в эти длинные выходные убирали со всех улиц.

В прошедшие выходные в Нарва-Йыэсуу улицы курортного города активно очищали от гранитной крошки. Фото: Татьяна Завьялова

В Нарве, как видим, техника работала, в том числе, у спортивного холла на Раквере, где крошку собирала специальная машина-пылесос. По данным Елены Магдиной, в Нарве эту задачу выполняют две единицы техники, одна из которых работает в две смены.

Елена Магдина:

– Учитывая, что гранитной крошкой в Нарве посыпали только тротуары центральных улиц и дорожки в парках, то очистка города от крошки скоро будет завершена. Что касается повторного использования крошки, о чем вы спрашивали, то у нас нет технологий очищения собранного песка и крошки от мусора. Поэтому всю мелкую фракцию, собранную с тротуаров после зимы – как техникой, так и дворниками – фирма, ведущая уборку улиц, использует в дальнейшем для проведения земляных работ.

Наталья СОБОЛЕВА