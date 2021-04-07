Нарвитяне сомневаются, нужен ли городу памятник жертвам коммунизма

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Сегодня, 8 апреля, в 16.00 в электронной среде Skype пройдёт общественное обсуждение установки в Нарве памятника жертвам Эстляндской трудовой коммуны. Предложение установить такой памятник поступило в Нарвскую городскую управу от активистов из Нарвского общества охраны памятников старины во главе с Сергеем Цветковым, которых поддерживают также их единомышленники из разных уголков Эстонии.

В Нарве немало трагических монументов, среди них и памятник жертвам сталинских депортаций, установленный у железнодорожного вокзала.

Планируется обсудить как необходимость памятника в целом, так и возможное место его расположения. Перед участниками встречи выступят мэр Нарвы Катри Райк, председатель Нарвского Эстонского общества Антс Лийметс, старший инспектор по охране памятников старины Нарвской городской управы Мадис Туудер. Доклады и презентации будут на эстонском языке, дальнейшая дискуссия – на эстонском и русском языках.

Отметим, что авторы письма ссылаются на пример Раквере, где еще в 1995 году был восстановлен памятник жертвам Эстляндской трудовой коммуны. В Раквере по приказу коммуны было расстреляно 82 человека, в Нарве, по данным активистов – 52. А поскольку коммуна была провозглашена в 1918 году именно в здании Александровской церкви, для памятника самое подходящее место – рядом с ней, считают авторы письма.

В соцсетсях уже началась активная дискуссия по поводу предлагаемого нового монумента. Большинство ее участников не выступают против самой идеи, но считают, что в Нарве имеется определенный дисбаланс: различных трагических мемориалов немало, а позитивных памятников, которые поднимали бы настроение и были бы привлекательными для туристов – практически нет. За исключением памятника Паулю Кересу, с которым любой желающий может поиграть в шахматы. Нет и памятников значимым для города историческим личностям, отмечают участники интернет-дискуссии.

Нарвский гид Елена Вальме предложила сразу несколько идей привлекательных для туристов памятников, в том числе – памятник уходящей в историю сланцевой промышленности и памятник супруге легендарного барона Мюнхаузена, которая, по данным местных историков, была нарвитянкой. «Мюнхаузена, готового полететь на ядре: по следам экскурсий Опенко. Или след Дракулы около Ро-ро... Давайте мыслить позитивно», – предлагает Оксана Ивлева. «Установка таких памятников должна обсуждаться всем городом. Свой голос должны дать большинство жителей, как на выборах», – высказал точку зрения Константин Родионов, по мнению которого, у всех потомков жертв репрессий коммунистов уже есть памятные места, которые посещаются каждый год.

Ссылку для участия в мероприятии можно найти на городской странице в Интернете и FB. Мэр Нарвы Катри Райк считает, что вопрос о памятнике жертвам коммунизма никак не связан с вопросом переименования нарвских улиц, носящих имена известных деятелей Эстляндской трудовой коммуны Альберта Тиймана и Антса Даумана. Для принятия решения по нему не исключено проведение народного опроса – как с использованием электронной среды, так и посредством инфолинии через городской инфопункт. Но особенно важно получить таким образом мнение населения, отметила Райк, будет тогда, когда город получит инвестиции из «ковидных» денег. «Вот о том, на что их потратить, на мой взгляд, будет нужно спросить у народа», – сказала Катри Райк.

Ирина Токарева, Наталья Соболева