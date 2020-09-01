Новым главным архитектором Нарвы выбрали Пеэтера Тамбу

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В Нарве подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора города. Этот пост вновь займет Пеэтер Тамбу, который уже работал главным архитектором Нарвы с 2008 по 2015 год.

В 2019 — 2020 гг. Пеэтер Тамбу курировал масштабный проект строительства совместного здания Нарвского учебного центра Академии внутренней безопасности и Нарвского колледжа Тартуского университета. ФОТО: Архив «НГ»

"При назначении Пеэтера Тамбу на должность главного архитектора большое значение имел его многолетний и разносторонний предыдущий опыт работы", - сказала в среду rus.err.ee директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.

По ее словам, богатый и разносторонний опыт работы Тамбу станет хорошей основой для успешного исполнения обязанностей главного архитектора.

"Основное ожидание от него - это хорошее сотрудничество как внутри нашего департамента, так и с другими городскими учреждениями и предприятиями, а также с горожанами", - добавила Кайе Энно.

Чиновник добавила, что в ближайшие годы Нарве предстоит составить новую общую планировку города, а также реализовать несколько крупных проектов.

"Пеэтер Тамбу имеет все предпосылки для того, чтобы снова стать хорошим главным архитектором города Нарвы, а также своими знаниями и навыками направлять и вносить вклад в создание более красивого и качественного городского пространства", - заключила Кайе Энно.

По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, к работе на посту главного архитектора Пеэтер Тамбу приступит 14 апреля.

"На Кайе Энно до сих пор лежала большая нагрузка, поскольку она должна была принимать решение и как исполняющая обязанности городского архитектора, и как руководитель департамента. Работы очень много, и городской архитектор был очень нужен. Я настроен на успешное сотрудничество с Пеэтером Тамбу", - сказал Горлач.

Конкурс на должность главного архитектора Нарвы был объявлен в конце февраля. Помимо Пеэтера Тамбу в нем участвовали еще два кандидата.

Нарва осталась без главного архитектора 5 февраля, когда власти города решили не предлагать новый трудовой договор 4 месяца занимавшему этот пост Уку Пыллумаа. Он не прошел испытательный срок.

До Уку Пыллумаа с 2016 года пост главного архитектора Нарвы занимал Иван Сергеев, который в январе 2020 года переехал в Таллинн, трудоустроившись в Министерстве экономики.

Перед Иваном Сергеевым в роли главного архитектора Нарвы работал Пеэтер Тамбу. После ухода с этой должности он трудился советником в академии МВД.

ERR.EE