На новой волне Электросамокат теперь можно арендовать и в Нарве

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С понедельника, 5 апреля, эстонская компания Bolt, предлагающая услугу заказа такси по мобильному приложению и доставку продуктов на дом, открыла в Нарве прокат электросамокатов.

Фото: Алексей Екимов

По поводу появления в Нарве новой современной услуги мэр города Катри Райк заметила: «Здорово, что мы можем начать новую весну в Нарве с новой, захватывающей возможности передвигаться по городу».

В начале этого года представители компании Bolt вышли на местные власти Нарвы с просьбой посодействовать и порекомендовать, где открыть точки проката электросамокатов. Таковые были предложены. По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, это 15 площадок, расположенных исключительно на городской земле: аллея вдоль улицы Пяхклимяэ, спортцентр на Раквере, стадион «Калев Фама», променад, Петровская площадь, памятник Шведский лев, железнодорожный вокзал, Ледовый холл, парк на ул. Мыйза, торговые центры «Темпо» и «Фама». В этих местах с начала этой недели Bolt оставляет заряженные самокаты. Компания, заметил вице-мэр, вправе эти точки менять по своему усмотрению.

На сегодняшний день фирма использует в Нарве 56 электросамокатов. Постепенно число единиц этой техники доведут до 170.

Отвечая на прозвучавший на инфочасе для прессы в понедельник вопрос о том, можно ли будет ездить на электросамокатах из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, вице-мэр заметил: «Мы это не обговаривали. Компания сама регулирует, куда и как далеко можно ехать. Человек, арендующий самокат, ограничен правилами Bolt. Мы не можем вмешиваться в частный бизнес». Тем не менее Сергей Горлач считает, что теперь у жителей города появится больше возможностей для передвижения по городу без использования общественного транспорта, в том числе и по новой велосипедно-пешеходной дорожке до Нарва-Йыэсуу, которую планируется открыть этим летом. Вице-мэр добавил, что парковать электросамокаты необходимо только в подходящих для этого местах, а передвижение на них должно быть безопасным как для пользователей, так и для других участников движения.

Обсуждают в соцсетях

Новость об аренде самокатов уже активно обсуждается в сети Facebook. В частности, администратор группы «Наша эстонская Нарва» Mark Vegas пишет о том, что инфраструктура города должна быть подготовлена к приходу нового вида транспорта. А именно необходимо создать специальные парковочные площадки для самокатов, чтобы люди не ставили и не бросали их где попало. С этим предложением не согласился депутат Юрий Рауд: «Количество самокатов в Нарве сейчас, на мой взгляд, явно не создает проблем с местом, чтобы сегодня тратиться на специальные парковки для них, а наличие парковок никак не заставит поставить самокат по правилам того, кто хочет его кинуть». В свою очередь пользователь Sergey Sisojev высказал опасение : «Зная местные нравы, думаю их (самокатов — ред.) день ото дня будет становиться меньше и меньше».

Как арендовать самокат?

Электрический самокат можно арендовать через приложение Bolt. Для этого в приложении в правом верхнем углу следует выбрать иконку самоката. После этого пользователь увидит местоположение самокатов, которые находятся поблизости. Для того, чтобы разблокировать самокат, на котором вы собираетесь совершить поездку, следует отсканировать QR-код. В первые дни разблокирование самоката будет бесплатным, позже будет стоить 50 сентов и каждая минута использования - 15 сентов. Например, 10-минутная поездка, за которую можно проехать два-три километра, будет стоить 2 евро.

При первой поездке приложение покажет инструкцию о том, как пользоваться услугой аренды самокатов.

Важно знать

Электросамокаты могут двигаться со скоростью не более 25 км/ ч, но каждый пользователь должен убедиться, что выбранная скорость безопасна для него самого и других участников дорожного движения. В конце поездки пользователей просят оставить электросамокат около вело- или пешеходной дорожки так, чтобы он не мешал другим пешеходам. Зоны, где можно оставить самокат, отмечены на карте в приложении. Самокаты можно арендовать с 16 лет.

Наша справка

Bolt предлагает услугу такси в 150 городах в 35 странах, услугу проката электросамоката в 13 странах, а услугу доставки продуктов на дом — в 14 странах.

Наталья СОБОЛЕВА