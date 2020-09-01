Нарва или Тарту: кто привлечет миллионные инвестиции?

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Согласно результатам недавнего опроса компании Norstat, с незначительным перевесом – 43 процента – в этом здоровом соперничестве лидирует Нарва, предложившая Кренгольм в качестве объекта культуры, для развития которого требуются серьезные финансовые вложения в размере 30 миллионов евро.

Фото: narvamuuseum.ee

Об этом сообщила мэр города Катри Райк на инфочасе 29 марта.

Вопрос государственного инвестирования в рамках строительства государственно важных строений культуры в соответствии со списком, утвержденным постановлением Рийгикогу, будет обсуждаться в парламенте уже в апреле, отметила Райк. Если решение станет для Нарвы положительным, то от государства на Кренгольм будет выделено 15 миллионов евро и еще столько же инвестирует компания Narva Gate OÜ, являющаяся собственником объекта.

Pro et contra

Тартусцы представили на рассмотрение свой проект, предусматривающий создание художественного музея и библиотеки, рассказала Катри Райк. В эстоноязычных СМИ сейчас идет бурное обсуждение данной темы. Результаты проведенного в марте фирмой Norstat социологического исследования, где участвовали 1000 жителей Эстонии, выяснилось, что 43 процента из опрошенных предпочли бы бюджетные инвестиции в культуру именно в Нарве, а 40 процентов избрали бы Тарту. Для 17 процентов респондентов тема оказалась безразличной.

Молодежи больше нравится Тарту, к Нарве же склоняются люди старше 40 лет, среди которых преобладают, например, предприниматели, топ-менеджеры и специалисты.

В плане географии сторонников Нарвы больше в Таллинне, а также в Северной и Северо-Восточной Эстонии, тогда как жители Южной и Центральной Эстонии проголосовали бы за Тарту. Западных эстонцев этот вопрос и вовсе не волнует, заметила Катри Райк.

Выбор Нарвы разумен

В пользу нашего города выступают простые логические доводы. Во-первых, Тарту в 2024 году станет культурной столицей Европы, а значит, в любом случае получит весомую финансовую поддержку. Во-вторых, размер имеет значение: одно дело внутригородское пространство в Тарту и совсем другое – бывший промышленный комплекс на Кренгольме. Здесь с использованием уцелевших с XIX века строений можно разместить небольшой город, который вместит в себя не только центр информационных технологий, но и многое другое. Наконец, в третьих. Когда-нибудь вся эта бюрократическая суета вокруг ковида закончится и весьма вероятно, что Нарву буквально захлестнут туристические волны из России. А это означает приток средств и оправдание инвестиций.

Сергей ТРОХАЧЕВ

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