Фирме GENEVA продлили срок внесения инвестиций

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Нарвское городское собрание решило удовлетворить ходатайство товарищества с ограниченной ответственностью GENEVA о неприменении штрафных санкций за нарушение графика инвестиций в 2020 году и перенесении суммы инвестиций за 2020 и 2021 годы до конца 2023 года.

Фото: Владимир Кустов

В первоначальном варианте проекта решения сроком внесения инвестиций значился 2021 год. Поправку в проект решения внес депутат Антс Кутти, большинством голосов депутаты поддержали его предложение. Из-за несогласия предоставлять трехлетнюю отсрочку на внесение инвестиций только на том основании, «что Федоров – свой парень», принимать участие в голосовании отказался Алексей Мяги, воздержались при голосовании за проект решения с поправкой Кутти Ирина Янович и Елизавета Чертова.

Как сообщил депутатам вице-мэр Нарвы Сергей Горлач, вносить инвестиции согласно предусмотренному графику в прошлом году OÜ GENEVA не имело возможности в связи с тяжелым экономическим положением и закрытием центра из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Это же положение, скорее всего, сохранится и в текущем году.

Объем инвестиций 2020 и 2021 года, обозначенных в графике, утвержденном еще в 2018 году, составляет 123 670,28 евро в каждый год соответственно. Таким образом за оба года необходимо будет внести 247 340,56 евро.

Согласно договору аренды, заключенному в 2003 году между городом Нарвой и фирмой GENEVA (член правления Е. Федоров), товарищество использует городское имущество по адресу Выйду, 2 (трехэтажное здание и сооружения, а также прилегающая к строениям территория) в качестве культурно-развлекательного и коммерческого центра сроком до 2039 года.

Наталья СОБОЛЕВА