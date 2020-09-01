Нарва готовит новый тендер на автобусные перевозки

Дата публикации: Вчера, 13:00 Просмотрено: 398

Члены городского собрания дали согласие городской управе на организацию новой госпоставки на осуществление публичных автобусных маршрутных перевозок в Нарве.



Необходимость нового тендера продиктована подходящим к завершению сроком договора между Департаментом городского хозяйства и акционерным обществом Atko Bussiliinid, заключенного в 2015 году на шесть лет. На основании этого договора перевозчик организует маршрутные перевозки в Нарве в период с 1 февраля 2016 года до 31 января 2022 года.

Исходя из Закона о местном самоуправлении необходимо провести новую поставку и заключить договор на осуществление публичных автобусных маршрутных перевозок с восьмилетним сроком действия. Предположительная стоимость договора поставки составляет 10 000 000 евро без налога с оборота.

Как сообщила депутатам директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева, 8 лет – это оптимальный срок для окупаемости новых газовых автобусов. В течение первого года действия нового договора можно использовать автобусы возрастом до 8 лет, чтобы по истечении года перевозчик мог заказать новые автобусы (время исполнения заказа на новый автобус, по данным директора департамента, достигает целого года). К тому же более длительные сроки договоров на эту услугу существуют в других городах Эстонии. Для сравнения, Ида-Вирумааский центр общественного транспорта проводит поставку на 8 лет, в Тарту подобный договор заключается на 10 лет.

Сегодня линии в Нарве обслуживают 17 автобусов, планируется заказать новых 20 автобусов.

Годовой километраж в новом договоре останется прежним – 915 тысяч линейных км. Останется на прежнем уровне и количество городских (9) и пригородных (6) линий. За перевозчиком остается возможность уменьшения или увеличения километража в пределах 20 процентов, открытия или закрытия линий, изменения маршрутов и корректировки расписания в зависимости от потребностей города. Также в числе условий к перевозчику – соблюдение установленной городом цены на билеты и существующих льгот.

Критерием оценки конкурсных предложений станет наименьшая цена линейного километра.

Наталья СОБОЛЕВА