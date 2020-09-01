В Нарве открылся продуктовый рынок

Дата публикации: Вчера, 23:38 Просмотрено: 114

Сегодня, в субботу, в Нарве, в бывшем сиреневом банке, открылся продуктовый рынок, переехавший в новые апартаменты из «Центрума».





Паломничества покупателей, как у нас это бывает часто при открытии новых магазинов, на этот раз не наблюдалось. Возможно, от того, что официальной рекламы не делали: при большом стечении народа было бы сложно выдержать правило 2+2.

Новый рынок разместился на оживленном Таллиннском шоссе недалеко от прежнего своего места расположения, но чуть ближе к центру города. Словом, пройти мимо будет сложно. Поэтому рано или поздно в него заглянут все.

Площади рынка заметно поубавились, как и количество арендаторов. Но те, что в новый рынок въехали, полны надежд и оптимизма. За чем же можно сегодня отправиться на рынок? Из съедобного это: чаи и кофе, конфеты и сладости, фрукты и овощи, колбасы и мясо, рыба, молочные продукты, соки и напитки — как спиртосодержащие, так и безалкогольные. Также можно купить бытовую химию и крема, отдел постельного белья в первый день почему-то не работал.

Руководство рынка позаботилось о родителях с колясками и клиентах на инвалидных колясках: справа от входа обустроен удобный пандус. Небольшая парковка для автомобилей была заполнена с первого же дня работы рынка, когда о его открытии знают еще далеко не все. А вот торгующие на подступах к зданию продавцы, разложившие свой товар прямо на коробках, поставленных на голый асфальт, красоты и притягательности заведению явно не добавили.

Подробнее читайте в следующем номере «Нарвской Газеты».

Наталья Соболева

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