Город / В центре вниманияИздательская фирма Prospekt-Media (г. Нарва) приглашает в свою команду редактора/администратора сайта
Дата публикации: Сегодня, 17:03 Просмотрено: 198
Издательская фирма Prospekt-Media (г. Нарва)
приглашает в свою команду редактора/ администратора сайта
Обязанности:
- написание новостей, подготовка фото- и видеоматериалов;
- работа с новостными агрегатами;
- выставление готовых материалов из газеты на сайт;
- работа с соцсетями издания.
Требования:
- грамотная письменная речь;
- навыки редактирования и корректирования текстов;
- ориентирование в новостной картине дня и инфоповодах;
- знание Photoshop (или любого другого графического редактора), HTML и CSS базовый уровень;
- владение эстонским, английским языками; высшее филологическое образование или среднее в области мультимедиа — ваше преимущество.
Личные качества:
- Высокий уровень ответственности и корпоративной лояльности.
- Готовность совершенствовать свои профессиональные навыки.
- Активная жизненная позиция, эрудированность, ориентация на результат, инициативность.
Условия:
- официальное трудоустройство;
- зарплата по результатам собеседования;
- творческий коллектив;
- офис в центре города.
CV кандидата ждем: redaktor@prospekt.ee.