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Дата публикации: Сегодня, 17:03 Просмотрено: 198

Издательская фирма Prospekt-Media (г. Нарва)

приглашает в свою команду редактора/ администратора сайта

Обязанности:

написание новостей, подготовка фото- и видеоматериалов;

работа с новостными агрегатами;

выставление готовых материалов из газеты на сайт;

работа с соцсетями издания.

Требования:

грамотная письменная речь;

навыки редактирования и корректирования текстов;

ориентирование в новостной картине дня и инфоповодах;

знание Photoshop (или любого другого графического редактора), HTML и CSS базовый уровень;

владение эстонским, английским языками; высшее филологическое образование или среднее в области мультимедиа — ваше преимущество.

Личные качества:

Высокий уровень ответственности и корпоративной лояльности.

Готовность совершенствовать свои профессиональные навыки.

Активная жизненная позиция, эрудированность, ориентация на результат, инициативность.

Условия:

официальное трудоустройство;

зарплата по результатам собеседования;

творческий коллектив;

офис в центре города.



CV кандидата ждем: redaktor@prospekt.ee.







