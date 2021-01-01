Viru Prospekt Издательская фирма Prospekt-Media (г. Нарва) приглашает в свою команду редактора/администратора сайта » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
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Город / В центре вниманияИздательская фирма Prospekt-Media (г. Нарва) приглашает в свою команду редактора/администратора сайта

Дата публикации: Сегодня, 17:03 Просмотрено: 198

Издательская фирма Prospekt-Media (г. Нарва)
приглашает в свою команду редактора/ администратора сайта 

Обязанности:

  • написание новостей, подготовка фото- и видеоматериалов; 
  • работа с новостными агрегатами;
  • выставление готовых материалов из газеты на сайт;
  • работа с соцсетями издания.

Требования:

  • грамотная письменная речь;
  • навыки редактирования и корректирования текстов;
  • ориентирование в новостной картине дня и инфоповодах;
  • знание Photoshop (или любого другого графического редактора), HTML и CSS базовый уровень;
  • владение эстонским, английским  языками; высшее филологическое образование или среднее в области мультимедиа — ваше преимущество.      

Личные качества: 

  • Высокий уровень ответственности и корпоративной лояльности.
  • Готовность совершенствовать свои профессиональные навыки.
  • Активная жизненная позиция, эрудированность, ориентация на результат, инициативность. 

Условия:

  • официальное трудоустройство;
  • зарплата по результатам собеседования; 
  • творческий коллектив;
  • офис в центре города.

 
CV кандидата ждем: redaktor@prospekt.ee. 


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