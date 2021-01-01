В Нарвском Языковом лицее прошел международный день LEGO

Дата публикации: Вчера, 13:43 Просмотрено: 622

В Нарвском Языковом лицее прошел конкурс, посвященный Международному дню конструктора «LEGO». В актовом зале открылась выставка по «LEGO»-конструированию «LEGO- САМОДЕЛКИ», объединившая ребят с 1 по 12 класс, увлечённых сборкой конструктора.



Из-за ситуации с карантином многие ученики не смогли принести свои Lego-конструкции в школу, поэтому предусматривалась возможность заочного участия в конкурсе. Ребята присылали фотографии конкурсных работ с разных ракурсов.

В возрастной категории с 1 по 3 класс победителями стали:

- 1 место - Эмилия Макарова, работа «Бабочка»;

- 2 место - Тимур Доможаков, Савва Шеенков с работой „Грузовики»;

- 3 место - Даниил Михайлов, работа «Кафе».

В возрастной категории с 4 по 6 класс призовые места распределились следующим образом:

- 1 место - Даниил Яковлев, работа «Огненный король Барли»;

- 2 место - Милана Жаворонкова, «Полицейская машина будущего»;

- 3 место - Эвелина Яковлева, работа «Обед Панды». Эвелина также завоевала «Приз зрительских симпатий», получив самое большое количество голосов учеников и учителей, посетивших выставку.

На конкурс «LEGO- САМОДЕЛКИ» были представлены творческие работы в разных номинациях.

В номинации «ЛЕГО-животные» лауреатом 1 степени стал автор работы «Мезозавр против велоцираптора» Дамир Акчурин.

В номинации «ЛЕГО-архитектура» победила ученица 3А класса Эмилия Комлова.

Арсений Бочин из 1Е создал двигающийся «Дом Марио» и стал лауреатом 1 степени в номинации «ЛЕГО-транспорт».

В номинации «СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» лучшим стал Тимофей Куницын с работой «Роботы против людей».

Специальные призы жюри получили: Андрей Маслаков за техническую сложность, а также Мира и Платон Пашутины за работу «Звездные войны» в номинации «Коллекционер». Все участники конкурса получили благодарность и сладкий приз.

В рамках празднования Международного Дня LEGO учащиеся начальной школы принимали участие в LEGO викторине, из которой узнали интересные факты о конструкторе и его создателях.





По информации Нарвского Языкового лицея