Новый глава Нарвского отделения полиции: улицы нашего города безопасны

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«Первые 100 дней в должности» - на таком рубеже особенно интересно побеседовать с любым руководителем: есть еще свежий взгляд на «новый плацдарм», но появился и опыт. Сегодня в гостях у нашего издания глава Нарвского отделения полиции Индрек Пюви: его «сто дней» заканчиваются в феврале.

Индрек Пюви приступил к работе в новой должности 17 ноября, сменив на этом посту Сергея Андреева. До своего назначения в Нарвское отделение полиции шесть лет руководил бюро погранохраны Идаской префектуры.

- Господин Пюви, что вы думаете о смене своей специализации спустя три месяца после вступления в должность? Какие из новых вызовов оказались для вас наиболее серьезными?

- Кардинальных изменений я не почувствовал — образование и профессиональная подготовка позволяют мне достаточно свободно чувствовать себя в разных сферах, которые объединяет сегодня Департамент полиции и погранохраны. Конечно, сменился коллектив, но здесь помогает многолетний опыт руководящей работы.

- Вам уже приходилось кого-то из работников награждать или наказывать за эти 3 месяца?

- Есть отдельные моменты, над которыми мы работаем. Но у нас трудятся специалисты, прошедшие обучение в академии, имеющие серьезную профессиональную подготовку и немалый багаж опыта за плечами. Это люди знающие, сознательные, и умеющие корректировать свою работу. Сразу показывать сотруднику на дверь, если он ошибся, - чрезмерно грубо и неэффективно с точки зрения создания комфортной рабочей среды. Важна коммуникация между людьми - необходимо обсудить проблему и вместе найти пути ее решения.

То же самое действует в отношении горожан: не стоит спешить назначать штраф - в некоторых случаях мы беседуем с человеком, чтобы он осознал, что совершил правонарушение, и даем возможность ему исправиться. В прошлом году мы предлагали пешеходам, нарушившим правила дорожного движения, вместо штрафа прийти в отделение полиции, чтобы побеседовать о безопасности на дорогах и в результате получили очень положительные отзывы.

- Как криминогенная обстановка в Нарве выглядит на фоне республиканской?

- В общей картине Нарва кардинально не отличается от других мест в Эстонии, но одной из проблем в Ида-Вирумаа и в Нарве, в частности, является насилие в близких отношениях. В прошлом году мы получили 1412 таких сообщений. Однако на эту проблему можно посмотреть и под другим углом – регистрируется много случаев потому, что люди перестали терпеть насилие и не бояться привлекать полицию, а также службу помощи жертвам, чтобы закончить свои страдания. И это верно.

Я, однако, обычно сосредоточиваю внимание не на цифрах, а на решениях. Если мы говорим о насилии в близких отношениях, то в Нарве нужно проводить больше профилактической работы. Важно, чтобы каждая жертва насилия осознала: это ненормально, когда мужчина бьет женщину или наоборот. И важно, чтобы помощь жертве поступала не только от полиции. Мы реагируем уже непосредственно на угрозы или акт насилия, нужно однако, чтобы был устранен источник этой проблемы. На это можно влиять через совместную работу городских комиссий, Департамента социальной защиты и Департамента социальной помощи.

- А если скандал все же заканчивается вмешательством полиции, что ожидает его виновника?

- Важно выяснить все обстоятельства случившегося. Если человека ударили, нанесли увечья, то заводится уголовное производство по 121 статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей применение насилия. Если человеку угрожают и есть опасность применения насилия, то также заводится уголовное дело. Далее уголовное дело направляется в суд, который выносит решение.

- Приходилось слышать из уст руководства вашего департамента, что один из сегодняшних приоритетов эстонской полиции — работа с молодежью. Много ли в Нарве юных правонарушителей, и как вы ими занимаетесь?

- Если мы «упускаем» человека в детстве, во взрослом состоянии ему измениться сложнее. Мы пытаемся помочь ребенку уже после первого правонарушения. Наказывать его мы не спешим, вместе с партнерами пытаемся помочь выйти на правильную дорогу, подключаем к различным реабилитационным программам.

Очень важную роль здесь играют жители города: важно, чтобы люди сообщали нам, если подростки выпивают, если что-то ломают. Не стоит забывать, что главная ответственность за ребенка лежит на родителях. Приходится напоминать об этом, потому что лично сталкивался с ситуациями, когда мне говорили: «Ну сделайте с ним что-нибудь! Я не справляюсь». Однако полиция не должна занимается воспитанием детей. Уместно напомнить также, что если ребенок растет в пьющей семье, велика вероятность, что он сам захочет попробовать алкоголь. И если ребенок остается без родительского присмотра и заботы, проблемное поведение может расти по нарастающей - поначалу сигарета, алкоголь, а затем, возможно, и кража в магазине. В Нарве такая проблема есть.

- Наш город пока не может избавиться от вандализма. Взрослые винят в этом опять-таки молодежь, а сами они могут реально влиять на эту проблему?

- Нельзя сказать, что вандализм распространен здесь более, чем в других местах Эстонии.

Преступность уходит оттуда, где есть порядок – если покрасить дом, построить игровую площадку, установить видеокамеры и подключиться к программе соседского дозора, тогда преступность из дома и от прилегающей территории со временем отступит. Показательный пример — речной променад. Я помню время, когда обычным делом было встретить здесь употребляющего наркотики, контрабандиста или браконьера. Но после открытия обновленного променада вызовы оттуда прекратились. Теперь здесь гуляют семьи и приезжающие с удовольствием приходят полюбоваться прекрасными видами.

- Какие виды правонарушений сегодня в Нарве лидируют? Были ли в прошлом году у нарвской полиции особо впечатляющие расследования?

- По сравнению с предыдущими годами тяжких преступлений, таких как убийства, например, в Нарве стало меньше. В 2019 было совершено 5 убийств, в 2020 – 3 случая. Всего преступлений в отношении лиц в том году было совершено 742 (большинство – это насилие в близких отношениях). Громких дел у нас не было, но удалось довести до суда деятельность двух групп, занимающихся сбытом наркотиков.

Есть куда стремиться в культуре дорожного движения. Если исходить из количества зафиксированных полицией случаев вождения в нетрезвом виде (353), то получается, что в прошлом году почти каждый день мы выявляли пьяного водителя.

Полиции в последнее время пришлось много заниматься телефонными мошенничествами. Преступники теперь не вламываются в дверь, но их жертва может лишиться всех своих сбережений за пару кликов мышкой или нажатий на телефоне.

- Да, наши читатели сознают эту опасность. И хотят знать: что для их защиты делает полиция?

- Тут важно особенно отметить, что мошенники, представляющиеся работниками банков или предлагающие выгодно инвестировать, не находятся в Эстонии. Они применяют различные схемы, чтобы скрыть свое местоположение. Уголовные производства по телефонным мошенничествам требуют много времени, поскольку необходимы совместные усилия правоохранительных органов нескольких стран.

В прошлом году были задержаны интернет-мошенники, действовавшие из Румынии. Однако как только место преступника освобождается, туда приходит другой, он пытается обмануть, изменяя свою схему и используя другую стратегию. Навряд ли интернет- мошенничества исчезнут в ближайшем будущем. Поэтому необходимо быть готовым, что в любой момент могут позвонить сомнительные люди, которые предложат стать миллионером за пару месяцев.

Чтобы наши люди не попадались на удочку мошенников, мы постоянно ведем разъяснительную работу. Сейчас мы распространяем плакаты для квартирных товариществ, чтобы даже те, кто не видел множество новостей о мошенничествах в газетах, были о них оповещены. Обязательно нужно запомнить: если у вас спрашивают пин-коды или номера карточки, в том числе трехзначный номер (CVV) на обратной стороне - вы столкнулись с мошенничеством. Если запрашивают личные данные от имени банка, не спешите их сообщать, перезвоните в банк сами. Нужно также соблюдать кибергигиену: почаще менять пароли, не вводить свои данные на сомнительных веб-страницах, критически воспринимать рекламные объявления и никому не передавать свои пароли по телефону или иным способом.

- Скоро весна, на наших улицах появятся входящие в моду легкие средства передвижения, такие как электросамокаты, электроскутеры, балансиры. В этом году их ожидает ряд новшеств. Не могли бы вы напомнить главные из них?

- Для безопасности пересекающего дорогу на легком электромоторном транспорте, на пешеходном переходе лучше слезть с самоката или гироскутера и двигаться с той же скоростью, что и пешеход. Если водитель самоката, скажем, пересекает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, то он не имеет преимущества перед едущим по дороге другим транспортным средством (автомобилем, мотоциклом). Желательно ездить по дорожкам, предназначенным для велосипедистов или по тротуарам, в крайнем случае по краю проезжей части дороги. Объезжать пешехода нужно очень осторожно, чтобы не столкнуться с ним и не нанести себе и ему увечья.

-Как вы считаете, Нарва — безопасный город? В том числе в позднее время…

- Я сам гуляю по вечерам с собакой и могу подтвердить, что на нарвских улицах в любое время суток очень безопасно. Здорово то, что нарвитяне проявляют в последнее время большую заинтересованность в безопасности своего города: количество сообщений и предложений по улучшению ее и спокойствия в городе существенно возросло.

- Куда человек должен обратиться, если ему требуется помощь полиции: в службу 112, к участковому или лучше идти прямиком в отделение?

- Если есть опасность жизни и здоровью, нужно звонить по номеру 112. Если это не срочные обстоятельства, можно связаться по телефону со своим участковым, контакты имеются на сайте полиции (https://www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei). Место работы участковых — в Нарвском отделении полиции, но они из-за специфики работы постоянно находятся в движении и часто проводят встречи с горожанами.

Индрек Пюви CV. Индрек Пюви окончил Колледж полиции и погранохраны Академии внутренней безопасности, Высшую школу обороны в Финляндии, а также получил в Таллиннском университете магистерскую степень по специальности «организационная культура». Начал службу в 1994 году в учебном центре погранохраны в Нарва-Йыэсуу, занимал различные должности. Индрек Пюви возглавлял бюро погранохраны Идаской префектуры с февраля 2014 года по ноябрь 2020 года. За время службы он неоднократно поощрялся наградами, в том числе знаком за отличную службу в Cеверо-Восточном регионе погранохраны и знаками отличия в Идаской префектуре.





Статистика правонарушений в Нарве за 2020 год

В 2020 году полиция в Нарве отреагировала на 10 366 вызовов, было зарегистрировано 1857 преступлений и 6279 проступков (2019 – 1664 и 6664 соответственно). Преступлений против личности зарегистрировано 742 (из которых 545 – насилие в близких отношениях), что на 18 больше, чем в 2019. Полиция получила 1412 сообщений о насилии в близких отношениях (2019 год - 1404). В 2020 в Ида-Вирумаа произошло 136 ДТП с пострадавшими, из них в Нарвском регионе 59, погиб 1 человек и пострадали 66 человек (в 2019 – 61, 2 и 69, соответственно). Зал обслуживания Нарвского отделения полиции посетили в том году 47 824 человека (2019 – 65 548).





Татьяна Завьялова

Фото: Департамент полиции и погранохраны