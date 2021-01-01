В Нарве готовятся к началу вакцинации учителей

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Вакцинация школьных учителей от коронавируса в Нарве должна начаться уже в середине февраля, но четкого плана ее проведения все еще нет.



Иллюстративное фото. Автор: ERR Иллюстративное фото. Автор: ERR

У горуправы пока нет данных о точном количестве учителей, которые подлежат вакцинации, а списки вакцинируемых составляют параллельно Министерство образования и отдел культуры в горуправе.

Это может означать, что вакцину начнут заказывать по списку министерства, а вакцинировать - по списку горуправы.

Предполагается, что вакцинация будет проводиться непосредственно в школах, а препарат будут доставлять машины скорой помощи Нарвской больницы.

Желание вакцинироваться сильно различается по школам - в некоторых вакцину хотят получить почти все работники, а в некоторых - всего треть.

"У нас хотят вакцинироваться почти все учителя. Я не знаю, насколько велик страх перед заболеванием, но требование самоизоляции, которое некоторым учителям пришлось выполнить три раза, бесспорно, очень сильный мотиватор", – сказала директор Нарвской эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей.

По словам директора Пяхклимяэской гимназии Вячеслава Коновалова, о желании вакцинироваться сообщила треть педагогов. Он надеется, что по окончании проводимого в школе опроса число желающих вакцинироваться достигнет 50%. Он отметил, что даже добровольная вакцинация вызывает у учителей множество вопросов.

"Основной вопрос в том, последуют ли за отказом вакцинироваться санкции. Я объясняю, что вакцинация – хорошее дело, дает человеку уверенность, возможность путешествовать, но решение люди в итоге принимают сами", – добавил Коновалов.

По данным Министерства образования, точный обзор отношения педагогов к вакцинации должен быть готов в начале следующей недели.

Вакцинация работников образования начнется 15 февраля

Вакцинация работников образования, в том числе школьных психологов и педагогов детей с особыми потребностями, начнется 15 февраля, сказала на состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства министр образования и науки Лийна Керсна.

"Надеюсь, что к весне мы сможем привить всех работников образования", - сказала Керсна, по словам которой министерство хотело бы начать вакцинацию с детских садов, однако экспертная комиссия сочла нужным начать с учителей общеобразовательных школ и гимназий, поскольку заражаемость в детсадах ниже, чем в школах.





ERR/BNS