Бассейн на улице Кереса: горожане – по предварительной записи

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С начала этой недели в Нарве открыт бассейн, расположенный по адресу Кереса, 14 – в учебно-жилом комплексе Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета.



Интерес к новому бассейну проявляют семьи, спортивные клубы, организации.

По новейшим технологиям

Бассейн насчитывает 8 дорожек длиной 25 метров каждая. Глубина чаши составляет 1,3-1,8 метра. В бассейне постоянно сохраняется комфортная для человека температура воды – 28 градусов по Цельсию. Посетители могут воспользоваться сауной.

В бассейне используется самая современная система очистки воды. Мощные насосы круглые сутки прогоняют воду через систему фильтров, после чего вода попадает в дезинфицирующий агрегат.

Обычный билет на разовое (90 минут) посещение стоит от 6 до 7 евро, льготный – 4-5 евро, вход ребенка до 6 лет обойдется в 1 евро. В калькуляции предусмотрены также абонементы на месяц и аренда дорожек или всего бассейна.





«Планы большие, а цены демократичные»

Проводившее тендер Riigi Kinnisvara AS еще в начале января подписало пятилетний договор аренды на оперирование новым плавательным бассейном с действующим в Нарве ТОО Spes Ehital.

Мэр Нарвы Катри Райк, возглавлявшая Академию внутренней обороны в 2015-2018 годах, назвала планы предпринимателей большими, а предлагаемые ими цены демократичными. Говоря о возможной поддержке фирмы городом, она заметила, что «город может поддерживать такого типа деятельность только через спортивные клубы».

Заместитель заведующей Отделом культуры Дмитрий Вергун сказал, что оператор бассейна работает со спортивными организациями и выразил надежду на то, что с открытием нового бассейна упадет нагрузка на бассейн спортивной школы «Энергия». «Может быть, есть смысл часть групп из бассейна спортшколы перевести в новый бассейн, – отметил он. – В свою очередь есть надежда и на то, что любители плавания (приходящие в индивидуальном порядке – ред.) откроют для себя новый бассейн».

Примечательно, что в планах арендаторов – всегда иметь несколько дорожек для горожан. Правда, запись на определенную дорожку и в определенное время проводится заблаговременно. Тут уместно вспомнить, что в свое время местная власть отказалась участвовать в софинансировании строительства бассейна, но правительство выделило дополнительно 2 миллиона евро, чтобы число дорожек не сократилось с восьми до четырех.





Чаще приходят за информацией и на экскурсию

Как рассказал в беседе с нашим корреспондентом представитель ТОО Spes Ehital Роман Шабанин, в первые дни после открытия горожане приходят главным образом не плавать, а получить информацию, познакомиться с бассейном, баней, некоторые сразу покупают абонемент. Интерес к новому бассейну проявляют семьи, спортивные клубы, организации. С некоторыми из них уже заключены договоры, правда, услуга, прописанная в них, начинается с 15 февраля, поскольку никто не знал, что бассейн откроется неделей раньше.

Упомянул Роман Шабанин и о беседе, состоявшейся с представителями спортивной школы «Энергия», заметив, что новый бассейн готов обслуживать часть групп, занимающихся там.

Роман рассказал, что в бассейне постоянно работает техник, который ежедневно проверяет качество воды, следит за работой оборудования в техническом помещении.

Для чистки бассейна приглашается специальная фирма по обслуживанию, с которой у Академии и Riigi Kinnisvara заключен договор.

Новые операторы еще только учатся самостоятельно устранять неполадки, иногда возникающие в работе системы вентиляции: после сдачи в эксплуатацию бассейн несколько месяцев не использовался.





Выгода иного плана

Цели выйти в большую прибыль от предпринимательской деятельности команда, обслуживающая бассейн, по словам Романа, перед собой не ставила. «Для нас это больше инициативный проект, нежели предпринимательский, – пояснил он. – Новое дело, за которое мы взялись с энтузиазмом и увлечением. А выгода, к которой мы стремимся, не столько материального, сколько в первую очередь эмоционального и духовного плана».

Цены на билеты устанавливали, ознакомившись с тарифами в других городах Эстонии. Для тех, кому они могут показаться высокими, представитель фирмы напоминает, что никаких субсидий и помощи со стороны фирма-оператор не получает. У ребят есть задумки об интересных спортивных программах, которые они могут предложить городу, но пока их отложили. Главное на этот момент – успешно пройти этап запуска и построить деловые отношения с управой и другими партнерами.

Для всех заинтересованных Роман Шабанин сообщил, что объявленное ранее время работы бассейна со следующей недели будет изменено. Заканчивать работу бассейн будет не в 23.00, а в 22.00, поскольку последний вечерний час по просьбам горожан решили перенести на утро. Соответственно открываться бассейн будет не в 7, а в 6 часов утра.

Более подробную информацию о работе бассейна можно получить по телефону администратора: 5510086 или на сайте www.narvaujula.ee

Наталья СОБОЛЕВА