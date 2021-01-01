В аэропорту Таллинна и Нарвском погранпункте начали работу ABC-ворота

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В столичном аэропорту и Нарвском шоссейном пограничном пункте начали работу автоматизированные ворота пограничного контроля (Automated Border Control, т.е. АВС-ворота).

По словам руководителя отдела политики пограничной охраны министерства внутренних дел Янека Мяги, благодаря автоматизированному пограничному контролю увеличится пропускная способность пограничных пунктов и уменьшится время пересечения границы.

„Число пассажиров росло от года в год и с большой вероятностью продолжит расти после отступления вируса и нормализации жизни. Сейчас подходящее время начать использовать в помощь пограничникам технику, которая быстра, удобна и надежна в использовании, – сказал Мяги. – ABC-ворота используются в соседних странах, например, в Швеции, Финляндии и Литве, и я рад, что эстонские путешественники смогут быстро и удобно пересекать границу благодаря современному технологическому решению".

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эгерт Беличев сказал, что основанные на биометрии автоматизированные ворота пограничного контроля ускорят пересечение границы, но кроме техники на границе по-прежнему пограничный контроль будет осуществляться и пограничниками. За поддержкой новой системы в рабочем состоянии будут следить те сотрудники, которые сейчас проверяют документы.

„Ворота автоматического пограничного контроля представляют собой дополнительный рабочий инструмент пограничника для установления личности человека и проверки его права на въезд в страну. Кроме того, новая система удобна и для пассажиров, так как она позволяет заслуживающим доверие пассажирам пересечь границу бесконтактно", – сказал Беличев.

По словам руководителя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, пересечение границы в порядке самообслуживания является важным шагом для более быстрых и удобных путешествий.

„Соблюдение дистанции и уменьшение числа контактов останутся с нами и после короны. Поэтому нам придется пересмотреть в аэропорту сегодняшние процессы и привести их в соответствие с новыми требованиями, что означает в том числе расширение разных зон ожидания и еще большее использование разных цифровых решений. ABC-ворота помогут также, кроме уменьшения числа контактов, рассредоточить пассажиров и сделать процесс пересечения государственной границы быстрее", – сказал он.

Представитель отдела пограничных услуг Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Ханнес Янно сказал, что в рамках договора объемом в один миллион евро арендовано 16 ворот и оплачены расходы на их установку и обслуживание до конца 2022 года.

„Благодаря новой технологии пересечение границы станет еще безопаснее. Если до сих пор визуальный контроль лиц и документов осуществлялся чиновником, то сейчас есть отличный технологической инструмент, который поможет работать еще эффективнее и точнее. Алгоритмы установления личности ABC-ворот уменьшают вероятность того, чтобы кто-либо смог пересечь границу по чужому документу. Кроме того, наше первичное тестирование показало, что через ABC-ворота человек пересекает границу в среднем за 15 секунд", – сказал Янно и добавил, что важно учитывать и перспективы. „С мая 2022 года все члены ЕС должны присоединиться к единой европейской системе въезда и выезда пассажиров Entry/Exit и эти ворота для присоединения к системе готовы", – пояснил Янно.

После окончания настоящего договора в конце 2022 года Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве со SMIT планирует ходатайствовать о дополнительных средствах для дальнейшей работы ворот. Кроме того, взвешивается возможность установки таких ворот на других погранпунктах.

Нарвский шоссейный пограничный пункт и Таллиннский аэропорт являются основными воротами для въезда в Эстонию. В 2020 году границу Эстонии пересекли более 1,5 млн человек, из них в Нарвском шоссейном погранпункте более 810 000 человек и в аэропорту Таллинна бол 210 000 человек.

Приобретение ворот было совместно профинансировано Фондом внутренней безопасности Европейского Союза и министерством внутренних дел. Технологическое решение ворот предложил выигравшее конкурс на госпоставку AS Alarmtec.

Кристьян Лукк

пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны