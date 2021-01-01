4 рекомендации, как получить максимум от зимних развлечений

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На улице белый снег, и впервые за много лет зима снова похожа на зиму. Такую погоду нужно использовать, чтобы насладиться зимними развлечениями всей семьей. Прямо сейчас стоит вытащить пару лыж, оставленных в подвале, или старые санки Salvo и с красными щеками отправиться на лыжную трассу и провести время на свежем воздухе. Давайте посмотрим на увлекательные занятия как в помещении, так и на открытом воздухе, которыми можно насладиться в зимний период.

Следите за зимними видами спорта!

Хотя большинство видов спорта приходится на короткие зимние каникулы, крупные и важные соревнования по зимним видам спорта еще продолжаются, и любители могут смотреть их по телевизору. Например, за юной надеждой по прыжкам с трамплина Артти Айгро, которая участвует в серии прыжков с трамплина ЧМ.

Прыжки с трамплина - это вид спорта с очень большой аудиторией наблюдателей в Австрии, Германии и Норвегии. Букмекеры также организуют ставки на соревнования, а спортивные ставки казино онлайн являются частью атрактивных видов спорта.

Также можно следить за серией ЧМ по биатлону, в которой эстонские спортсменки участвуют в женской эстафете. На интересном этапе в Оберхофе в Германии в минувшие выходные команда Эстонии заняла 16-е место.

Болеть за своих интересно, а ставки на спорт добавляют интриги к просмотру. Почему бы не провести время дома за просмотром спортивных соревнований за чашкой горячего чая!

Займитесь оздоровительным спортом

Количество людей, занимающихся оздоровительным спортом, значительно увеличилось за последние несколько лет. Теперь у тех, кто действительно любит зимние виды спорта, есть возможность заниматься своим любимым делом. Одним из таких мест в Ляэнемяа является Центр туризма и оздоровительного спорта Паливере, расположенный в 20 км от Хаапсалу. Здесь каждый может покататься по ухоженным и подходящим для своих навыков лыжным трассам. Зимой темнеет рано, но ничего страшного! В Паливере вечером можно отточить технику катания на освещенной трассе длиной 1,5 км.

Найдутся развлечения и для детей, ведь есть склоны и для катания на сноуборде, и для санок. В морозный зимний день можно взять термос с горячим чаем и бутербродами для небольшого зимнего пикника.

Прыгайте в ледяную воду и укрепляйте здоровье

В последнее время стало очень популярным купание зимой, и все больше и больше людей пробуют это. Центр зимнего плавания Хаапсалу - именно то место, где можно закалить свой разум и тело в ледяной морской воде. Оно подходит для начинающих купальщиков, так как для гостей есть отапливаемое помещение и отдельные раздевалки для мужчин и женщин. Таким образом, при желании, выбежав из холодной воды, можно сразу попасть в тепло, и не нужно переодеваться на холодном ветру, чтобы не заболеть.

Плавательные мостики центра оборудованы лестницами, чтобы было удобнее входить в воду и выходить из нее.

Зимнее купание укрепляет тело и помогает повысить естественную сопротивляемость иммунной системы. Зимние купальщики часто говорят, что в воде теплее, чем на улице. Попробуйте!

Прокатитесь на коньках по замерзшему морю

Западным странам посчастливилось находиться у моря, и даже зимой, когда оно замерзает, приносит столько же радостей, сколько летом. Хаапсалуский залив идеально подходит для катания на коньках зимой, а если лед хороший, то можно проехаться, например, вокруг Хобулайд.

Еще одним привлекательным развлечением является прокат снегоходов в Хаапсалу. На выбор есть 22 легких и быстрых снегохода, а также несколько деревянных санок с деревянной рамой, на которых, например, может с комфортом сесть самый маленький член семьи.

Здесь есть все для отличного зимнего путешествия, и каждый получит незабываемые впечатления.

Наслаждайтесь зимней погодой

Зима - прекрасное время. Однако нынешнее обилие снега делает его еще более увлекательным. Мы помним столько малоснежных зим из недавнего прошлого, что пора насладиться настоящей белой зимой, санками и снежными сражениями, напоминающими нам наше детство.