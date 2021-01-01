Молодежному открытому центру RLK - 20 лет

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4 февраля – день рождения Молодежного открытого центра RLK (Narva avatud noortekeskus RLK), который работает в Нарве на ул. Уускюла, 18 А. Центру исполнилось 20 лет.



Класс для занятий танцами, как и положено, с зеркалами во всю стену.

Когда ежедневно, начиная с 13.00 в центр приходят первые дети, заполняется атлетический зал, танцоры прибегают на занятия, звучит детский смех, шум, гам, понимаешь, что всё у нас идет правильно. Центр нужен детворе, подросткам. Нужен и взрослым. Главное – дети не на улице, не слоняются бесцельно по городу, по подъездам, по подвалам.

Поначалу, помнится, нас, организаторов центра, пугало, что RLK размещается далековато от центра города, но теперь видим, в этом районе мало что есть для детворы, а мы на месте, мы нужны, детвора голосует за центр ногами. Приходят ребята и из других районов города. И особенно мы радуемся, когда к нам приходят семьями. У нас всем находится занятие по душе. Детям предоставлен компьютерный класс, все компьютеры новые, приобретены через Нарвский отдел культуры по проекту, все они в сети интернета – любимая фишка детей. Настольный теннис, футбол, аэро-хоккей, настольный хоккей также пользуются большим спросом, и особенно бильярд. Суперновинка этого года – автосимулятор. К услугам взрослых и подростков постарше – тренажёрный атлетический зал, а для танцевальных коллективов зал с большим современным телевизором, современным аудиооборудованием, зеркальными стенами.

В нынешние сложные времена центр продолжает функционировать. Заодно мы готовим новые формы детского досуга в послековидные времена.

В традициях нашего центра – устраивать для детей экскурсии в Таллинн, Тарту, Раквере. Летом в нашей программе – различные соревнования, игры на спортивных объектах в Нарве и в Нарва-Йыэсуу.

Все эти годы мы проводим работу не только собственными силами, одни бы мы точно не справились. Главное – это поддержка города, моральная и финансовая, поддержка различных фондов и организаций. Тесно сотрудничаем с Социальным департаментом, молодёжной полицией, городской управой, отделом культуры, горсобранием. У нас ещё много планов и идей, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Спасибо волонтёрам, которые нам активно помогают. И, конечно, низкий поклон и огромное спасибо жителям нашего города, которые прямо или косвенно участвуют в жизни нашего центра.

Всегда добро пожаловать в RLK!



Эдуард Пирк,

директор центра