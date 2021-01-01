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Во вторник в Нарвской городской управе заседала комиссия, задачей которой является создать план вакцинирования жителей города.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, не все семейные врачи города готовы заниматься этой работой. Как нет и единого центра или специалиста, в чьих руках сосредоточилась бы координация этого направления.

В ходе заседания представители городской управы, Департамента социальной помощи и Нарвской больницы обсуждали, как двигаться дальше. «Мы знаем, – отметила Райк, – о коротких сроках использования вакцины. Важно, чтобы не оставалось неиспользованной вакцины, чтобы при отсутствии желающих, мы знали бы, где быстро найти следующих. Необходимо разработать единую систему вакцинации, чтобы город не зависел от того или иного семейного врача. Мы ответственны за наших горожан».

Наталья СОБОЛЕВА