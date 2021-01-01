Для нарвитян хотят построить три социальных объекта

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На средства Фонда справедливого перехода в Нарве надеются построить или реновировать три социальных объекта, которые улучшат положение пожилых и людей с ограниченными возможностями.



Иллюстративное фото. Фото: архив "НГ" Иллюстративное фото. Фото: архив "НГ"

В ответ на запрос Министерства социальных дел мэр Нарвы Катри Райк составила обзор социальных объектов, которые город хотел бы построить в ближайшие годы на средства Фонда справедливого перехода.

В первую очередь Райк указала на необходимость строительства нового дома попечения на сто мест. Работу в нем получили бы 70-80 человек.

"Число пожилых людей в Эстонии быстро растет. Сейчас 32% жителей Нарвы – люди старше 60 лет. В очереди на место в доме попечения – 216 человек. Город приступил к проектированию нового дома попечения, готов предварительный проект, к концу года будет завершен основной", написала Райк.

Вторым объектом мэр отметила строительство нового здания или реновацию имеющегося с целью оказания услуг интервального или дневного ухода: "Дневной уход также распространяется на людей с деменцией. Развитием услуг хотим поддержать близких, которые ухаживают за своими родственниками. Благодаря новым услугам будут созданы 30-40 мест для клиентов и около 40 рабочих мест".

Райк также написала в обзоре о необходимости здания для пожилых людей и людей с глубокой степенью инвалидности, которые проживают одни.

"В Нарве около 5000 людей с тяжелой или глубокой степенью инвалидности. Многие из них живут одни. Два из трех упомянутых объектов можно построить в комплексе", говорится в обзоре.

ERR