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Город / Образование / Конвейер новостейНарвские школы со следующей недели смогут посещать до 75% учащихся

Дата публикации: Сегодня, 10:22 Просмотрено: 63

Нарвская горуправа со следующей недели дополнительно смягчила ограничения на контактное обучение в городских школах, повысив лимит заполняемости учебных заведений с 50 до 75%.

Нарвские школы со следующей недели смогут посещать до 75% учащихся
Нарвская школа. Автор: ERR

Соответствующее решение было принято по согласованию с Департаментом здоровья, сообщили в пятницу утренние теленовости ERR.

Как и прежде, контактное обучение в нарвских школах продолжится в классах с первого по четвертый, а также с девятого по двенадцатый.

Вдобавок к этому в период 8-12 февраля школьные администрации смогут переводить на контактное обучение и другие классы, при условии, что в школе будет одновременно находиться не более 75% учащихся.

На этой неделе в школах действовал лимит заполняемости в 50%.

ERR

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