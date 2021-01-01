Нарвские школы со следующей недели смогут посещать до 75% учащихся

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Нарвская горуправа со следующей недели дополнительно смягчила ограничения на контактное обучение в городских школах, повысив лимит заполняемости учебных заведений с 50 до 75%.



Нарвская школа. Автор: ERR

Соответствующее решение было принято по согласованию с Департаментом здоровья, сообщили в пятницу утренние теленовости ERR.

Как и прежде, контактное обучение в нарвских школах продолжится в классах с первого по четвертый, а также с девятого по двенадцатый.

Вдобавок к этому в период 8-12 февраля школьные администрации смогут переводить на контактное обучение и другие классы, при условии, что в школе будет одновременно находиться не более 75% учащихся.

На этой неделе в школах действовал лимит заполняемости в 50%.

ERR