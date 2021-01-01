Строители получили «ключи» от нарвской ратуши

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Сегодня, 4 февраля, в Нарве, в зале на Тиймана, 1, где демонстрируется макет Старой Нарвы, состоялось торжественное открытие проекта реконструкции нарвской ратуши и Ратушной площади.



Фото Наталья Соболева

Директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя и представитель генподрядчика (фирма Ehitustrust AS) подписали договор на строительство. А мэр Нарвы Катри Райк передала строителям символический ключ от ратуши. На церемонии также присутствовали представители фирм Ehitusagentuur OÜ (управление строительством), P.P. Ehitusigurevalve OÜ (надзор собственника), Zoroaster OÜ (авторский надзор).

По словам представителей генподрядчика, непосредственно к строительным работам приступят весной. До того времени необходимо расчистить площадку для работ, составить рабочие проекты. Это, в свою очередь, потребует тщательного изучения нынешнего состояния здания, вскрытия в разных местах полов и стен.

Больше об этом событии читайте в печатной версии «Нарвской Газеты» на следующей неделе.

Наталья СОБОЛЕВА

«Нарвская Газета»