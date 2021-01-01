Народные деньги закончатся через месяц, кормить кошек будет нечем

Дата публикации: Вчера, 13:11 Просмотрено: 1 355

Самый крупный в Нарве приют для кошек и собак перестал получать городскую дотацию. «Положение отчаянное», - говорит волонтер Юлия, организовавшая сбор средств для него в социальных сетях.



« Рабочий день здесь должен начинаться с восьми утра, - говорит Ольга Савельева, связанная с приютом уже более четырех лет.- Но я прибегаю сюда в половине седьмого — знаю, как ждут человека наши питомцы».

Юлия довольна результатом — удалось собрать более 2 тыс. евро, но при этом не исключает, что через месяц вопрос финансов встанет для приюта с прежней остротой.

Проблема обозначилась в декабре прошлого года. До этого MTÜ Narva Kassituba, содержащее приют, получало ежемесячно от 1000 до 1600 евро в месяц, это покрывало основную часть расходов организации.

- Мы шаг за шагом, несколько лет, занимались тем, чтобы бездомных животных становилось в Нарве все меньше, - говорит ныне волонтер, а на момент организации MTÜ ее учредитель, Владимир Тарахтин, — начав с того, что в 2016 году создали в подвале общежития на Энергии приют для кошек.

Около двух лет назад организация существенно улучшила условия содержания своих питомцев, можно даже сказать — зажила шикарно: въехала на Туру, 1, в бывшее здание художественной школы. Но сегодня переживает черные дни.

Бюджет еще не принят

Чем же провинились наши братья меньшие, миски которых скоро могут опустеть? Дело, как следует из полученного на наш запрос в горуправу ответа, в механизме финансирования. «Городской бюджет на 2021 год до сих пор не принят, - поясняет вице-мэр Нарвы Сергей Горлач.- Поэтому для выделения поддержки MTÜ, кто до этого её получал и, возможно, получит в будущем, нет юридического основания. Если поддержка этого MTÜ ( Kassituba – ред.) будет утверждена в бюджете города, они будут её получать».

Если будет утверждена - это во-первых. Во-вторых, опасается Владимир Тарахтин, может поменяться и объем финансирования. Получаемая MTÜ Narva Kassituba сумма , по мнению одного из зампредседателей горсобрания, может быть поделена между всеми имеющимися в Нарве приютами для животных, каковых в городе, по неофициальным данным, насчитывается сейчас три. Казалось бы, все справедливо. Но, как отмечает Владимир Тарахтин, Narva Kassituba и раньше постоянно восполняло нехватку ресурсов за счет вклада учредителей и добровольных пожертвований, и эти возможности не безграничны.

В целом же, по убеждению некоторых активистов приюта, перемены в его судьбе произошли из-за смены власти в Нарве: прежнее руководство города MTÜ поддерживало, нынешнее на это не настроено.

«Не голодать же им здесь»

Нельзя, однако, не задаться вопросом: уместна ли в самом деле забота о животных, практически обеспечивающая им пожизненное содержание, в наше трудное время?

- Да, у многих эстонских питомников подход другой: животное усыпляют после 2-3- х недель нахождения там. Мы категорически против такой системы, - говорит Владимир Тарахтин, врач по профессии, - и лучшим выходом считаем найти животному хозяина. В какой-то степени это удается: к примеру, за последнее время 22 котенка отправлены в Финляндию. Но для этого их нужно подготовить: обеспечить стерилизацию, чипирование, прививки, паспорт, а это дополнительные расходы

Что же будет, если средств от города Narva Kassituba не получит и через месяц?

- Выпустим животных на улицу, не голодать же им здесь? Будут промышлять сами, горожане будут подкармливать, - рассуждает Владимир Тарахтин.

-Выпускать или не выпускать кошек и собак на улицу - это вопрос ведения деятельности самого MTÜ, - говорит Сергей Горлач.





Справка:

Сегодня в приюте для животных на ул. Туру, 1 обитают около 300 кошек и 7 собак. Основные статьи расходов: корм и наполнитель для туалета, ветеринарные услуги, расходы на персонал (два работника с полной занятостью, четверо с неполной).





Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА