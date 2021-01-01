Лучшие спортсмены Нарвы 2020 года

Город / СпортЛучшие спортсмены Нарвы 2020 года
Дата публикации: Вчера, 12:48 Просмотрено: 496
Несмотря на все трудности прошедшего года из-за пандемии, отмены многочисленных спортивных соревнований, многим нарвским спортсменам удалось показать очень высокие результаты.
Михаил Куштейн, лодка одиночка – I место Фото: архив prospekt.ee
Для определения лучших спортсменов нашего города был объявлен конкурс, в рамках которого все желающие могли представить кандидатов, которые, по их мнению, заслуживали быть отмеченными. Комиссия, в состав которой входят депутаты Нарвского Городского Собрания, представители Отдела культуры, руководители спортивных организаций и тренеры, определила лучших спортсменов Нарвы по итогам прошедшего года.
По причине сложной ситуации, вызванной распространением коронавируса в городе, традиционная церемония награждения в этом году не состоится. Все награды от мэра города Катри Райк и председателя Нарвского Городского Собрания Татьяны Стольфат переданы в спортивные организации и учреждения.
Фото Facebook: Narva Energia SK
Лучший спортсмен Нарвы 2020 года:
Михаил Куштейн (академическая гребля), тренер Валерий Осмокеску
Лучшая спортсменка Нарвы 2020 года:
Анастасия Бобылева (стрельба), тренер Александр Макаров
Лучший молодой спортсмен Нарвы 2020 года:
Демид Солодов (плавание), тренер Сергей Изотов
Лучшая молодая спортсменка Нарвы 2020 года:
Александра Мелис (бокс), тренер Андрей Костенков
Александра Моисеева (стрельба), тренер Светлана Немцова
Лучшая команда Нарвы 2020 года:
Михаил Нечаев – Игнат Гончаров (двойка парная/академическая гребля),
тренеры Валерий Осмокеску и Сергей Глушко
Лучший тренер Нарвы 2020 года:
Валерий Осмокеску – тренер Нарвской спортивной школы «Энергия» (академическая гребля)
Александр Макаров - тренер Нарвской спортивной школы «Паэмурру» (стрельба)
В номинации «Лучшее спортивное мероприятие» отмечены следующие спортивные мероприятия:
- Автошоу – организатор RX TEAM
- Оздоровительные мероприятия в Нарве – организаторы Владимир Вшивцев и Степан Пидвысоцкий
- Нарвский Мотокросс – организатор Алексей Виноградов
- Видеоконкурс "Физкультура во время карантина" – организатор Нарвский Союз Школьного Спорта
- Narva Basket Gallactic 2020 – организатор Светлана Лаврова
- Турниры по футболу – организатор Олег Курочкин
- Нарвская Регата 2020 (гребля на байдарках и каноэ) – организатор Олег Горох
За успешные спортивные достижения в 2020 году отмечены:
- Валерия Мачел (стрельба)
- София Балабанова (биатлон)
- Катрин Смирнова (стрельба)
- Алина Бочтарёва (биатлон)
- Глеб Карпенко (велоспорт)
- Елизавета Фёдорова (гребля на байдарках и каноэ)
- Анастасия Синицына (шахматы)
- Владимир Фролов (легкая атлетика)
- JK Narva Trans (футбол)
- Хоккейная команда Narva PSK
- NPSK/LTK Narova женская команда по настольному теннису
За спортивную деятельность и успешные результаты отмечена семья Каманиных:
Василий Каманин – тренер по боксу республиканской категории,
сыновья Павел, Семён и Фёдор – чемпионы Эстонии в своих весовых категориях в 2020 году, члены сборной Эстонии.
За инициативный подход и активное начало деятельности отмечена - Ida-Pääsuke Narva Airsoft Team.
Отмечена Летняя школа Kyokushin karate – организатор спортивный клуб Торна-до.
narva.ee