Лучшие спортсмены Нарвы 2020 года

Дата публикации: Вчера, 12:48 Просмотрено: 496

Несмотря на все трудности прошедшего года из-за пандемии, отмены многочисленных спортивных соревнований, многим нарвским спортсменам удалось показать очень высокие результаты.



Михаил Куштейн, лодка одиночка – I место Фото: архив prospekt.ee

Для определения лучших спортсменов нашего города был объявлен конкурс, в рамках которого все желающие могли представить кандидатов, которые, по их мнению, заслуживали быть отмеченными. Комиссия, в состав которой входят депутаты Нарвского Городского Собрания, представители Отдела культуры, руководители спортивных организаций и тренеры, определила лучших спортсменов Нарвы по итогам прошедшего года.

По причине сложной ситуации, вызванной распространением коронавируса в городе, традиционная церемония награждения в этом году не состоится. Все награды от мэра города Катри Райк и председателя Нарвского Городского Собрания Татьяны Стольфат переданы в спортивные организации и учреждения.



Фото Facebook: Narva Energia SK

Лучший спортсмен Нарвы 2020 года:

Михаил Куштейн (академическая гребля), тренер Валерий Осмокеску

Лучшая спортсменка Нарвы 2020 года:

Анастасия Бобылева (стрельба), тренер Александр Макаров

Лучший молодой спортсмен Нарвы 2020 года:

Демид Солодов (плавание), тренер Сергей Изотов

Лучшая молодая спортсменка Нарвы 2020 года:

Александра Мелис (бокс), тренер Андрей Костенков

Александра Моисеева (стрельба), тренер Светлана Немцова

Лучшая команда Нарвы 2020 года:

Михаил Нечаев – Игнат Гончаров (двойка парная/академическая гребля),

тренеры Валерий Осмокеску и Сергей Глушко

Лучший тренер Нарвы 2020 года:

Валерий Осмокеску – тренер Нарвской спортивной школы «Энергия» (академическая гребля)

Александр Макаров - тренер Нарвской спортивной школы «Паэмурру» (стрельба)

В номинации «Лучшее спортивное мероприятие» отмечены следующие спортивные мероприятия:

Автошоу – организатор RX TEAM

Оздоровительные мероприятия в Нарве – организаторы Владимир Вшивцев и Степан Пидвысоцкий

Нарвский Мотокросс – организатор Алексей Виноградов

Видеоконкурс "Физкультура во время карантина" – организатор Нарвский Союз Школьного Спорта

Narva Basket Gallactic 2020 – организатор Светлана Лаврова

Турниры по футболу – организатор Олег Курочкин

Нарвская Регата 2020 (гребля на байдарках и каноэ) – организатор Олег Горох

За успешные спортивные достижения в 2020 году отмечены:

- Валерия Мачел (стрельба)

- София Балабанова (биатлон)

- Катрин Смирнова (стрельба)

- Алина Бочтарёва (биатлон)

- Глеб Карпенко (велоспорт)

- Елизавета Фёдорова (гребля на байдарках и каноэ)

- Анастасия Синицына (шахматы)

- Владимир Фролов (легкая атлетика)

- JK Narva Trans (футбол)

- Хоккейная команда Narva PSK

- NPSK/LTK Narova женская команда по настольному теннису

За спортивную деятельность и успешные результаты отмечена семья Каманиных:

Василий Каманин – тренер по боксу республиканской категории,

сыновья Павел, Семён и Фёдор – чемпионы Эстонии в своих весовых категориях в 2020 году, члены сборной Эстонии.

За инициативный подход и активное начало деятельности отмечена - Ida-Pääsuke Narva Airsoft Team.

Отмечена Летняя школа Kyokushin karate – организатор спортивный клуб Торна-до.

narva.ee