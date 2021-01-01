Нарва ставит рекорды по вывозу снега

Дата публикации: Вчера, 12:01 Просмотрено: 443

В отличие от прошлой бесснежной зимы, когда нареканий на уборку города от снега не могло быть по объективным причинам, нынешняя зима снега не жалеет. Только в январе, согласно отчету фирмы N&V, с улиц Нарвы было вывезено 6 900 кубометров снега вместо плановых 4,5 тысячи, а стоимость работ составила примерно 50 тысяч евро, что на 17 тысяч превысило планируемую сумму.



В прошлом и наступившем годах город пошел на дополнительные расходы, обязав фирму чистить заезды к общеобразовательным школам. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Об этом в понедельник говорилось на инфочасе Нарвской городской управы, где выступили специалисты департамента, отвечающего за уборку города. О жалобах горожан на уборку улиц от снега, которых поступает примерно по 10 в день, тоже упоминали.

В стране единые стандарты

Вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Горлач поблагодарил горожан за поступающие от них сигналы о проблемных местах в городе, а старший специалист Департамента городского хозяйства по благоустройству Елена Магдина рассказала о том, что не все жалобы горожан имеют под собой основание, поскольку люди не в курсе о стандартных республиканских требованиях, предъявляемых к уборке дорог разных категорий. Иногда жители жалуются на якобы нечищенный тротуар, а при проверке оказывается, что при его уборке действующие нормы соблюдены. Так, например, неверно считать, что тротуары должны быть вычищены до асфальта. На них, как и на велодорожках, допускается оставлять 3 см снежного покрова. В зависимости от категории дороги высота оставляемого на ней снега составляет от 3 до 10 см.

Или люди жалуются на не посыпанные песком тротуары. Но если в плюсовую температуру, пояснила Магдина, засыпать песком рыхлый снег, то песок просто утонет, а при замерзании воды тротуар будет скользким. Нужно ждать мороза и сразу же приступать к посыпке дорожек песком или гравийной крошкой. Именно поэтому работники служб по уборке круглосуточно следят как за прогнозом погоды, так и за состоянием городских улиц.

В тех же требованиях прописан порядок уборки, которую необходимо осуществлять после начала снегопада. Например, дороги высшей 4 категории должны быть убраны за 2 часа, а если снегопад продолжается, то цикл уборки возобновляется. В течение суток при обильном снегопаде таким образом может состояться несколько циклов уборки.

На перекрестках сугробов не было

Поскольку за первую половину января среднестатистическая величина средств, заложенная в бюджете на вывоз снега из города на специально отведенную площадку, была значительно превышена, было принято решение вывоз снега на некоторое время приостановить. «Понимаем, - отметила Елена Магдина, - что очарования городу грязные кучи, конечно, не добавляют, но эта мера была вынужденной». Чиновник уточнила, что лично проехала с представителем подрядчика по городу и убедилась, что на перекрестках, где они мешали бы движению транспорта, сугробов не было. В феврале, отметила Магдина, вывоз снега возобновился.



Дорога вдоль Темного сада, как и любая внутриквартальная дорога, не относится к приоритету высшей категории. Тем не менее она хорошо вычищена. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Нерадивые автолюбители

Коснулись во время инфочаса и припаркованного на городских дорогах транспорта, мешающего уборке. По словам Елены Магдиной, с привлечением сотрудников отдела охраны порядка департамента в городе было вычищено несколько улиц включая улицы Выйду, Вахтра, Йоала и Бастракова. К сожалению, иногда ни установленные знаки, ни предупреждения о возможной эвакуации или штрафах не действуют на собственников автомобилей. Так, не удалось полностью расчистить от снега кольцевую дорогу Раху пыйк, ведущую от Дома попечения к домам Кангеласте №№43, 45, 47, 49 и 51. Не помогла даже обзвонка собственников автомобилей, которые по-прежнему стоят на проезжей части и не дают возможности пустить там уборочную технику. Этот пример — лишнее доказательство тому, что не все только в силах служб, ответственных за благоустройство. Надо понимать, что в договорах с ними прописаны штрафные санкции, в то же время последние можно применить и к не исполняющим городские распоряжения собственникам транспорта.

Чья дорога — тот и в ответе

В период снегопадов на департамент обрушивается шквал звонков и писем. Иногда, рассказала Магдина, жалоба касается участка, находящегося в частном владении, например, его собственником является магазин или товарищество. Руководители последних, как правило, оперативно реагируют на замечания.

Также собственниками неубранной дороги или ее части могут являться Департамент шоссейных дорог или садовое товарищество. Одна из жалоб поступила как раз из СТ «Светофор», где некоторые люди проживают круглогодично. Она касалась неочищенной трассы, ведущей на усть-наровскую дорогу. Чиновники отметили, что это свежая заявка, и обещали с нею обязательно разобраться. Уточнили только, что для расчистки дороги, проходящей по территории СТ, садоводческие товарищества должны сами заказывать трактор.

Чтобы и тихо, и чисто — это невозможно

Некоторых горожан по ночам беспокоит шум работающей снегоуборочной техники, особенно донимают звуковые сигналы заднего хода. Кто-то предложил их выключать, мол, ночью по городу никто не ходит.

Сергей Горлач:

- Уборка парковок торговых центров проводится в ночное время, поскольку она не мешает движению транспорта. В дневное время трактор может перегородить единственную полосу и парализовать движение. Что касается предложения отключать звуковой сигнал при заднем ходе, то, как сказали специалисты, никто не может взять на себя такую ответственность. В Таллинне были случаи, когда при движении задним ходом под мусоросборочную машину попал человек. Машины, задействованные в уборке города, соответствуют предъявляемым евростандартами требованиям по шуму. Поэтому запретить торговым центрам убирать по ночам снег на своих парковках мы не можем. А сделать так, чтобы это процесс проходил одновременно и тихо, и чисто, к сожалению невозможно.

Из прозвучавшей на инфочасе информации интересным показалось еще и то, что в прошлом и наступившем годах город пошел на дополнительные расходы, обязав фирму чистить заезды к общеобразовательным школам. При этом площадки для парковки школы должны чистить сами.

Наталья СОБОЛЕВА