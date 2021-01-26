Музей истории Нарвы — уже в Плане развития, «километр истории» пока в мечтах

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О том, что Нарве необходим музей истории города говорят давно. Особенно активно рассуждения по этому поводу зазвучали после завершения летом 2020 года масштабной реконструкции Нарвского замка и переезда в новые помещения макета Старой Нарвы. У экс-директора Нарвского музея Иво Пости есть идея, где можно было бы разместить городской музей.



Экс-директор Нарвского музея Иво Пости понимает, что его идея разместить музей истории города Нарва в здании на Карья, 6, наверное, слишком смелая. «Но мечтать надо, все, собственно, с этого и начинается», - считает Иво.

Но для начала небольшое уточнение. Об интервью мы договорились с Иво Пости еще в начале января нового года, поскольку в конце 2020-го совет целевого учреждения «Нарвский музей» принял План развития музея на период с 2021-го по 2025 год. В то время Иво Пости занимал пост члена правления ЦУ. План развития — детище Пости и его команды, сотрудников музея. Услуги по его написанию у сторонних фирм на этот раз музей не заказывал. «Это было принципиально важно — писать самим, и чтобы буквально каждый наш работник мог внести свои предложения», - говорит Иво.

В конце января этого года совет ЦУ провел давно запланированный (еще на ноябрь 2020 года) конкурс по выбору нового руководителя Нарвского музея. Новым директором стала Мария Сморжевских-Смирнова (интервью с ней опубликовано в № 4 «Нарвской Газеты» за 28 января), которая приступила к своим обязанностям в первый день февраля. Иво Пости документы на конкурс не подавал.

Сегодня отвечая на вопрос, чем он будет заниматься в ближайшем будущем, Иво говорит, что «бросать музей» не собирается, потому что «это просто невозможно сделать». В планах — посвятить свое время научной работе и вернуться к занятиям музыкой. На февраль уже намечен его сольный концерт в Таллинне (Иво — единственный профессиональный контртенор в Эстонии).

Иво Пости работал в Нарвском музее с 2017 года, с конца февраля 2018 года по 31 января 2021-го был его директором. Так что делится своими мыслями и идеями о его будущем со знанием дела.





Задача № 1

- Иво, в новом Плане развития (к слову, с ним может познакомиться каждый интересующийся, он размещен на официальном сайте Нарвского музея www.narvamuuseum.ee) указаны 4 магистральные линии развития Нарвского музея, среди которых значатся и продолжение реконструкции Нарвского замка, и капитальный ремонт Художественной галереи вместе с реставрацией бастиона Глория, и получение сертификата «Зеленый ключ», который в Эстонии не получил еще ни один музей… На каком месте в этом ряду создание музея истории города?



Главный хранитель фрндов Нарвского музея (между прочим, уже на протяжении 42 лет) Айли Вестер демонстрирует один из экспонатов, который хранится в фондах: «В 1978 году город Нарва был награжден орденом Трудового Красного знамени, большая грамота подтверждает этот факт. А сам орден сейчас на выставке».



- На мой взгляд, это первостепенная задача — начать процесс создания музея истории Нарвы. Открывшаяся летом 2020 года новая постоянная экспозиция в Нарвском замке посвящена истории замкового комплекса. Изучение, реставрация, обновление замка будут продолжаться и впредь. Сейчас, например, музей начал новый международный проект по реконструкции Западного двора Нарвской крепости, который должен завершиться летом 2022 года. Но Нарва — это же не только замок и знаменитый пояс Нарвских бастионов. Это город с богатейшей историей, которую следует вести отнюдь не с 1240 года, когда поселение Нарва впервые упоминается в письменных источниках, а гораздо раньше - начиная с доисторических времен, когда на этой территории вообще появились первые поселения людей. Однако полноценной исторической экспозиции, которая была бы посвящена именно Нарве как городу, а не только крепости, до сих пор нет. Но Нарва заслуживает своего музея! Музей истории Нарвы мог бы стать филиалом Нарвского музея. И это не только задача номер один, но еще и самая крупная, сложная из всех поставленных в Плане развития музея. Работа на долгие годы, минимум лет на десять, а то и больше.

- Процесс создания исторического музея начинается, с одной стороны, с подготовки концепции постоянной экспозиции, с другой – с поиска необходимых финансовых ресурсов и возможных помещений. Если коротко говорить о концепции экспозиции, хочу отметить, что научный отдел музея начал изучать те периоды в истории города, которых раньше не касались, например, начало ХХ века. Также в конце 2020 года музей приобрел базу данных russianestonia.eu, она содержит биографии более 8000 русских эмигрантов, которые жили и работали в Эстонии до 1940 года, а также чиновников и солдат Российской империи, служивших здесь до 1917 года.





Дом Петра I маловат будет

- В отношении помещений для городского музея неоднократно озвучивались мечты о восстановлении дома Петра Первого и размещении там экспозиции по истории Нарвы. Не так ли?

- Если дом Петра когда-то и будет восстановлен, то размеров его исторической площади хватит в лучшем случае на размещение макета Старой Нарвы и какой-то маленькой отдельной экспозиции, например, по стилю барокко в Старой Нарве. Но у нас помимо всего прочего есть еще целый XX век, неимоверно насыщенный знаковыми для Нарвы событиями. Для исторического музея Нарвы царский домик маловат будет.



На полках в фондах Художественной галереи Нарвского музея великое множество самых разнообразных предметов. В том числе, например, здесь есть и коллекция стульев.

- Уже сегодня в фондах Нарвского музея 80 000 предметов! - эмоционально продолжает Пости. - Есть среди них и такие, которые уже нельзя выставлять, например, бумаги, документы — из-за своего возраста они ветхие, хрупкие, боятся света. Но они необходимы для научных исследований, поэтому всегда будут в музейных фондах. Есть великолепные макеты наших промышленных гигантов, сделанные еще в советское время проектными институтами, например, макет «Балтийца», который демонстрируется сейчас на выставке «От дачи до дворца», есть предметы промышленного оборудования; для их экспонирования требуются большие площади. Среди экспонатов Нарвского музея — мебель, посуда, одежда, предметы повседневной жизни и рукоделия, музыкальные инструменты, картины, осветительные приборы, образцы Кренгольмских тканей, старинные печные изразцы, историческое оружие, монеты, медали ... все перечислить просто невозможно. При организации той или иной временной выставки предметы достают из запасников, а потом отправляют обратно. От всего, что мы имеем, сейчас выставлено менее 10%. Но когда у нас будет музей истории города, положение изменится. Нам есть что показать.

- Где же сейчас хранятся музейные реликвии, имею в виду, не те, что выставлены, а те, что ждут своего часа? В подвалах замка?

- Нет, в подвалах замка фондов нет. В административном здании (на территории замка) хранятся различные бумаги и документы; в Художественной галерее находится художественное собрание музейного фонда, в том числе и значительная часть коллекции, принадлежащая музею до войны; также музей арендует помещения на Кренгольме.





В Таллинне «километр культуры», в Нарве – «километр истории»

- Для музея истории Нарвы нужно или строить новое здание, или найти подходящее из тех, что имеются в городе, - продолжает Пости. – Гуляя по городу, почти три года искал — место, где можно было бы построить, и уже готовое строение.

- Нашли?

- На мой взгляд, идеально подошло бы здание бывшей инфекционной больницы на Карья, 6, которое давно пустует. Сейчас не будем говорить о том, продадут ли, купят ли, где брать деньги, сколько их надо, какие программы искать, в какие фонды писать…Давайте просто помечтаем! Собственно, с мечты, пусть даже самой сумасшедшей, в нашей жизни все и начинается.



Здание бывшей инфекционной больницы на Карья, 6 - красивое, необычной для Нарвы архитектуры.

- Итак, красивое здание необычной для Нарвы архитектуры, большое, просторное, есть все коммуникации, сети, подвалы, расположено почти в Старом городе, рядом Художественная галерея (ждет своего капитального ремонта), бастион Глория (реставрация откроет его совершенно уникальные возможности; к слову, уже в этом году пройдет конкурс архитектурных проектов). Идем дальше – ратуша, Нарвский колледж, сворачиваем на улицу Л. Койдулы – и по мосту, который перекинут над Петербургским шоссе (когда-то же дойдут руки и до осуществления этого проекта!), попадаем в Нарвский замок. Из замка - на Липовку (строительство пешеходной лестницы будет осуществлено уже в следующем году в рамках реконструкции Западного двора) – и в центр города, в Александровскую церковь, в Воскресенский собор, а далее – на Кренгольм…В Таллинне, как известно, построен так называемый «километр культуры» - променад, который начинается от гавани круизных судов и идет мимо горхолла и других знаковых объектов вплоть до гавани Ноблесснера. Почему бы в Нарве не быть «километру истории», который начнется от музея истории города?! Такое вот плавное течение «исторической реки» - почти параллельно течению Наровы.

- Иво, этот «километр истории» прописан в Плане развития Нарвского музея, или он только в ваших мечтах?

- Пока только в моей голове. Хотя я говорил когда-то об этом, например, с главным художником Нарвы Денисом Полубояровым и получил позитивный отклик. «Километр истории», на мой взгляд, приведет туристов в Старый город, оживит в целом жизнь этого района. Над чем, собственно, и предстоит работать Нарве в ближайшие годы.





Справка:

История Нарвского музея начинается с общества, созданного местными любителями старины. Музейную комнату, где экспонировались связанные с историей Нарвы старинные ценности, открыли в здании Нарвской биржи летом 1862 года.

В 1865 году в здании дома Петра I был открыт музей, в котором были представлены коллекции Нарвского археологического общества и исторические предметы, хранившиеся в доме Петра I.

В 1913 году в Нарве состоялось торжественное открытие ещё одного музея — городского музея имени Лаврецовых.

В 1933 г. Нарвский городской музей имени Г. и С. Лаврецовых и музей Петра I объединили.

Источник: www.narvamuuseum.ee

Светлана ЗАЙЦЕВА

ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА