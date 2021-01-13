Новая власть заменила руководителей комиссий

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На сессии Нарвского городского собрания, прошедшей в пятницу, 29 января, было выражено недоверие пяти председателям депутатских комиссий, после чего прошли выборы председателей и заместителей девяти комиссий.



Заседание под занавес января стало одним из самых длинных в истории городского собрания— оно длилось почти 5 часов. ФОТО: Архив «НГ»

Члены нынешней оппозиции горсобрания весьма болезненно восприняли решение новой коалиции сменить председателей и замов депутатских комиссий, к участию в которых, как могут помнить нарвитяне, представители бывшей оппозиции допускались очень неохотно или не допускались вовсе. Депутату от новой коалиции Юрию Рауду, докладчику по всем вопросам выражения недоверия (а именно такой предусмотренный законом путь выбрала новая коалиция для замены руководства комиссий), на протяжении всей этой части заседания было задано немало вопросов относительно причин отстранения прежних руководителей комиссий от этих должностей.

«Это - изменение системы и принципов работы»

Одни нынешние оппозиционеры не понимали, как связано намерение новой власти реорганизовать работу комиссий с выражением недоверия их председателям и заместителям, другие просили назвать конкретные претензии или недоработки, за что можно было бы действительно выражать им недоверие, третьи прямо спрашивали, не месть ли это за недопущение к работе в комиссиях бывших оппозиционеров?

Из ответов докладчика следовало, что решение поменять руководителей комиссий отношения к мести не имеет. «Это, - пояснил Рауд, - в первую очередь, изменение системы, принципов работы новой городской власти в связи со сменой политической ситуации в Нарве. Прежнюю систему, при которой решения принимались в интересах конкретных людей (Юрий Рауд привел в качестве доказательства статью бывшего зампреда горсобрания Ларисы Олениной, опубликованную 12 ноября прошлого года в муниципальной газете «Narva Linnaleht» - ред.), новая власть намерена сломать».

Рауд отметил, что представители в прошлом оппозиционной фракции Meie Narva между тем не забыли, как их коллеги по горсобранию не поддерживали их просьб о включении в составы комиссий не только самих оппозиционеров, но и предлагаемых ими кандидатур активных горожан, желавших работать в этих комиссиях. Тем не менее, подчеркнул Юрий Рауд, новая власть в отличие от прежней намерена организовать работу комиссий иным образом, планирует сотрудничать со всеми, кто пожелает принять участие в работе комиссий — как с представителями оппозиции, так и с инициативными нарвитянами, являющимися специалистами в той или иной области. Как первые, так и вторые, отметил Юрий Рауд, могут стать полноправными членами депутатских комиссий.

Ничего личного

Михаил Стальнухин, выступивший «под занавес» этой части заседания, завершившейся выражением недоверия теперь уже бывшим председателям комиссий Олеву Силланду (социальная комиссия), Ларисе Олениной (стратегическая комиссия), Алексею Мяги (комиссия по городскому хозяйству), Елене Пахомовой (комиссия по товариществам) и Илье Федорову (транспортная комиссия), пояснил, что процедура выражения недоверия руководителям комиссий — обычное дело при смене власти и на государственном уровне. Такие же процессы сейчас протекают и в Рийгикогу, где Михаил работает в качестве парламентария от Нарвы и где тоже поменялся состав коалиции. «Председателями комиссий, - пояснил Михаил Стальнухин, - могут оставаться те люди, к которым у коалиции есть полное доверие. Здесь (на муниципальном уровне — ред.) то же самое. Мы обязаны пройти этот путь».

Следует уточнить, что планировавшееся выражение недоверия председателям еще двух комиссий - по образованию (Елизавета Чертова) и культуре и спорту (Галина Вологдина) — было снято с повестки заседания. Накануне заседания Елизавета Чертова подала заявления о выходе из фракции Kodulinn Narva и об отставке с поста председателя депутатской комиссии по образованию. Еще раньше из этой фракции вышла Галина Вологдина, возглавлявшая комиссию по культуре и спорту.

Слово дали и сдержали

Заседание под занавес января стало одним из самых длинных в истории городского собрания— оно длилось почти 5 часов. Большую часть времени заняло голосование. В итоге комиссии возглавили: Вера Григорьева (социальная комиссия), Татьяна Стольфат (финансовая, ранее стратегическая), Екатерина Голубцова (по образованию), Владимир Бутузов (по культуре и спорту), Виктор Шемарин (по квартирным товариществам), Антс Кутти (хозяйственная), Юрий Рауд (транспортная), Антон Праткунас (молодежная). Комиссии под руководством Елены Каврус (по вопросам приграничного сотрудничества) и Тамары Комловой (по проектам) продолжат работать с теми же председателями, входящими в новую коалицию.

Коалиция сдержала свое обещание сотрудничать с оппозицией. Ревизионную комиссию, которую полностью оставили в руках оппозиционной фракции Kodulinn Narva, возглавил Владимир Тарахтин, его заместителем стала Лариса Оленина. Заместителями председателей во всех комиссиях также стали представители нынешней оппозиции.

Наталья СОБОЛЕВА