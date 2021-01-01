Дата публикации: Вчера, 10:03 Просмотрено: 243

У нарвского городского сайта, о необходимости обновления которого разговоры ведутся уже несколько лет, в ближайшее время появится новая платформа.

В скором времени городской сайт, по данным вице-мэра Нарвы по городскому хозяйству Сергея Горлача, будет переведен на новую платформу, которую используют другие самоуправления, в том числе Йыхви. «Сама платформа бесплатная, - пояснил Горлач, - но на подгонку платформы под специфику города выделено около 2,5 тысяч евро. Это самый дешевый вариант».

В новый городской сайт планируют внедрить общеэстонское приложение Anna teada, содержащее информацию о состоянии дорог на территории страны. Для его развития от города были отправлены, по словам Сергея Горлача, предложения.

Информацию со старого сайта, по мнению Горлача, переносить на новый сайт нелогично. И закрывать его нельзя, поскольку там хранится очень много полезной информации, поэтому какое-то время старый сайт продолжит работать.

Вопросы городским службам, в том числе и по уборке города, можно задавать по форме «Задай вопрос», которая недавно появилась на городском сайте. При нажатии кнопка с этой функцией переводит в почтовую программу, установленную на телефоне или в компьютере в качестве основной, пояснил Горлач. Но эта функция, уточнил он, работает только в тех устройствах, где у людей есть привязка к своей учетной записи. Если же таковой нет, то проще пользоваться электронной почтой.

Наталья СОБОЛЕВА