Нарвитян ожидает «сюрприз» в счетах за отопление

Дата публикации: Сегодня, 11:20 Просмотрено: 70

Счета за отопление, которые придут нарвитянам в феврале, неприятно удивят жителей

города: помимо того, что январь был холодным сам по себе, еще и стоимость тепла в

январе увеличилась в Нарве на 14 процентов.



Иллюстративное фото. Взято из интернета. Автор: Мадис Велтман

Решение об этом не стало новостью, поскольку, по словам мэра Нарвы Катри Райк, было

принято полтора года тому назад. Райк заметила, что местные власти не могут оказать

прямого воздействия на ценовую политику, однако постараются не пускать рост цен на

самотек.

Сейчас на Нарвских электростанциях, а их на днях посетила мэр, сжигают сланец и

древесную щепу. Законом, который находится в стадии подготовки и проходит третье чтение

в парламенте, это будет запрещено. «Когда этот закон будет принят, - сказала Катри Райк, -

цена на тепло может снова вырасти».

Мэр считает, что проблема роста цен на тепло это большой социальный вопрос, которым

надо заниматься в первую очередь. Она планирует привлечь государство к его решению.

После посещения электростанций Райк намерена написать соответствующее письмо к

правительству.

«НГ»