В Нарве еще не определились, где проводить массовое вакцинирование

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При благоприятном развитии событий в марте в Эстонии начнется массовая вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. Как это будет происходить в Нарве — неизвестно пока даже в общих чертах. Самый большой на сегодня вопрос: где будет происходить вакцинирование?



Врач Нарвской больницы Татьяна Славкина прививку от Covid-19 уже сделала. В первый день было нелегко, но на второй недомогания прошли, и она довольна, что решилась на вакцинацию.

Полдня — на вакцинацию

Заняться этой работой готовы далеко не все семейные врачи, а именно на институт семейных врачей главным образом возлагается в Эстонии вакцинация населения. Больничная касса уже выдала списки людей, которых, в соответствии с общегосударственным планом, необходимо привить.

Первая группа получающих такую возможность - люди 80 лет и старше, дальше идет возраст 70 плюс, затем 60 плюс, потом вакцинироваться смогут имеющие хронические заболевания. Последняя категория перед вакцинированием всех желающих — работники сфер, критически важных для жизни общества.

Однако, как считает городской врач Нарвы Андрей Антонов, некоторым нарвским семейным врачам участие в этой работе может оказаться не под силу, о чем они уже предупредили.

- Семейные врачи у нас в большинстве своем — люди пенсионного или предпенсионного возраста, поэтому нести эту дополнительную нагрузку они не смогут чисто физически, - говорит г-н Антонов.

В Нарве средняя численность пациентов на участке- 1,5 -2 тыс. человек, из них вакцинации подлежат около 50 процентов. И если учесть, что в каждой ампуле содержится 6 доз препарата, в один прием потребуется привить 6 человек. Каждому пациенту нужно будет уделить не менее 15 минут, столько времени потребуется, согласно утвержденному порядку вакцинирования на одно только наблюдение за состоянием пациента.

- Все мы понимаем, насколько это большая нагрузка на участок, на врачей и в организационном плане, - говорит Андрей Антонов. - Каждого пациента необходимо вызвать, определиться с состоянием его здоровья, получить осознанное согласие на прививку. В итоге на вакцинирование у врача может уходить половина рабочего дня, что спровоцирует сбои в приеме экстренных и плановых больных, плановых вакцинациях детей, которые никто не отменял.

Вакцинирование от Covid-19 – это внекалендарная деятельность, так что врачи вполне могут от нее отказаться.

Нарве нужен центр вакцинирования

Мэр Нарвы Катри Райк считает, что с учетом демографических особенностей Нарвы — количества возрастных пациентов и врачей - наилучшим решением в плане проведения вакцинации была бы организация специального центра.

Ответственные за вакцинацию специалисты сожалеют при этом, что в свое время не удалось собрать под крышей городской поликлиники семейных врачей, поскольку желающих сюда переехать практически не нашлось. Небольшие же размеры разрозненных семейных центров не позволяют, чтобы одновременно там было принято большое количество людей.

Выходом в этом случае, по мнению руководства города и Департамента социальной помощи, в ведении которого в некоторой степени оказалось и проведение вакцинирования, может стать организация на базе городской поликлиники Центра вакцинации.

Но самостоятельно решить эту задачу городу не под силу, отмечает Катри Райк, нужно просить помощь у государства. Поэтому соответствующее ходатайство на днях было отправлено в Департамент здоровья и Союз семейных врачей.

- Мы хотим, чтобы нарвитяне были уверены, что они получат возможность вакцинироваться. И что будет соблюден весь протокол проведения процедуры, - говорит г-жа мэр.

Но, как выясняется, вопрос с местом проведения вакцинации - не единственная серьезная проблема в Нарве. Многие люди, по свидетельству руководителя Центра семейных врачей Perearstikeskus Валентины Мишенковой, отказываются от вакцинирования. По информации члена совета ЦУ Нарва Хайгла Аго Кыргвее, слабую активность в этом смысле проявляют и сами нарвские медики, сотрудники больницы.

В качестве «средства от этой болезни» Катри Райк организовала во вторник инфочас для нарвских медиа. По сути, это была видеоконференция: на вопросы журналистов отвечали представители Департамента здоровья и Союза семейных врачей. Состоялось также общение и с присутствующими в зале нарвскими руководителями и специалистами. Информацию, полученную на этой встрече, мы используем еще не раз - чтобы каждый из нас смог подойти к моменту вакцинации с продуманным решением: надо ему это или нет.

Справка:

Вакцинация от COVID-19 началась в Эстонии 27 декабря 2020 г. В зависимости от поступающих в Эстонию партий вакцин целью ставится в январе начать вакцинацию групп риска, а во втором квартале 2021 года добиться возможности вакцинироваться всем желающим.

Источник: vaktsineeri.ee

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото: Татьяна Завьялова