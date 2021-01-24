Новая галерея открылась выставкой нарвских фотографов

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В Нарве новая фотовыставка и новое выставочное пространство: F-galerii в торгово-развлекательном центре Fama открылась коллекцией фоторабот от 20 членов творческого объединения Autori Foto («Авторское фото», Нарва).



С фотовыставкой «Семь жанров» можно познакомиться в торгово-развлекательном центре Fama.

Руководитель объединения, известный нарвский фотохудожник Ирина Кивимяэ объясняет, почему у выставки такое название - «Семь жанров/ Seitse zanri».

Ирина Кивимяэ:

- Формируя выставку, мы решили не делать, как говорится, сборную солянку, а ориентировались на приоритеты авторов и включили в экспозицию фотографии по семи классическим жанрам фотоискусства: портрет, пейзаж, натюрморт, ню, архитектура, макро, жанровый снимок.

Инициатором организовать выставку в пустующем помещении на втором этаже и временно открыть галерею для презентации художественных работ выступила администрация центра Fama.

- Спасибо им за это большое! Мы, конечно, мигом откликнулись, - рассказывает Ирина. – Всего здесь представлено 47 работ, сделанных членами нашего объединения на протяжении последних трех лет. Они уже экспонировались на больших выставках.

Сейчас трудно сказать, сколько продлится здесь фотовыставка. Но месяц минимум. Так что спешите увидеть! Прийти и посмотреть можно с 10.00 до 20.00, то есть во время работы центра. Второй этаж. Бесплатно.

Художники говорят, что тоже уже «положили глаз» на это пространство. Но уверенности в том, что F-galerii будет работать долго, конечно, нет. Лишь до тех пор, как найдется новый арендатор на эти площади. Самим нарвским творческим объединениям, будь то фотографы или художники, аренду, конечно, не потянуть, и не только в торговом центре.

- Конечно, мы живем мечтой, что, может быть, когда-нибудь город при поддержке бизнесменов-меценатов откроет свою городскую галерею…, - говорят Ирина Кивимяэ и возглавляющая сегодня объединение нарвских художников Vestervalli Ольга Тюрина. - Пустовать она точно не будет.

Наша справка

Недоходное объединение «Авторское фото» образовано в 2014 году. Объединяет 20 человек, увлеченно работающих в жанре фотоискусства. На счету объединения несколько выставок не только в Ида-Вирумаа, но и в других городах Эстонии.

См. больше: www.autorifoto.eu

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА