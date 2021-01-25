Реконструкция транзитных дорог в Нарве будет идти поэтапно

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21 января Нарвская городская управа подписала договор на проектно-строительные работы в рамках крупномасштабного проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T. За 26 месяцев в Нарве будет реконструировано почти 5 км дорог. Бюджет проекта – около 14 млн евро.



Полной реконструкции виадука не будет, но на нем и под ним поменяют дорожное полотно, установят освещение, здесь будет новый кольцевой перекресток и пешеходная дорога через железнодорожные пути.

Большие преобразования

Реконструкция затронет дороги, по которым через Нарву проезжают большегрузные машины, направляясь на границу. Это улицы Раху (в том числе дорога на виадуке и под виадуком, перекрестки, съезды, соединения с соседними улицами) и Кереса (в том числе перекресток Кереса и Креэнхольми), кольцо в центре города у Петровской площади (этот транспортный узел в последнее время официально называют пл. Кереса).

В результате осуществления проекта узкие места в нарвском «транзитном коридоре» будут устранены; изменится пересечение с несколькими дорогами; появятся новые светофоры; на виадуке будет сделано освещение; на ул. Раху будет проложена пешеходно-велосипедная дорожка; в районе гаражей – удобные съезды и островок безопасности; рядом с гаражами на Раху будут созданы возможности для дальнейших проектов гаражных кооперативов по осушению их территории; во многих местах будут размечены полосы для поворотов. Проект не предполагает полную реконструкцию виадука, на нем поменяют дорожное полотно и установят светильники. Но безопасность движения в районе виадука будет значительно улучшена за счет освещения, появления нового кольцевого перекрестка и пешеходной дороги через железнодорожные пути.

Кольцо будет не узнать

Один из существенных результатов проекта - полностью изменится схема движения на кольце в центре Нарвы, где, как известно, часто происходят аварии. Здесь будет создано так называемое турбокольцо. По его поводу неоднократно возникали споры, просчитывались разные варианты. «Но все-таки пришли к выводу, что сделать его - единственно верное решение, - говорит руководитель службы проектов Департамента развития и экономики Нарвы Анне Веэво. – Турбоколец в Эстонии построено уже достаточно много, самое близкое к нам есть в Йыхви». Предупреждающие знаки будут выставлены за несколько сотен метров до подъезда к кольцу. А схема движения по кольцу будет представлена на городском сайте еще до открытия движения. Все виды крупногабаритных перевозок, которые осуществляются на кольце сейчас, будут возможны и после его реконструкции.

Масштабная реконструкция не изменит ширину дорог – она будет примерно такой, что и сейчас. По словам Анне Веэво, при значительном расширении дорожного полотна пришлось бы кардинально решать вопрос ливневой канализации. И на это, подсчитано, потребовалось бы до 10 млн евро. Непозволительная роскошь.



Внешний вид кольца на площади Кереса будет решен в результате проведения отдельного архитектурного конкурса.

Всё перекопают?

Сейчас, после подписания договора, будут идти составление и аудит более подробного строительного проекта, получение разрешения на строительство от города и другие необходимые подготовительные мероприятия. Реальные строительные работы, по словам Анне Веэво, начнутся ближе к осени этого года.

Веэво отмечает, что строительные работы скорее всего будут вестись поэтапно - по очереди на отдельных участках и с учетом сезонности. Ситуации, когда главные улицы города все разом будут перекопаны на длительное время, возникнуть не должно.

Согласно договору, срок с момента вскрытия дорожного полотна и до нового асфальтирования не должен превышать 4 месяца; дорожная разметка должна быть нанесена в течение 30 календарных дней после укладки асфальта.

Естественно, подчеркивает Веэво, схема движения по городу в период ремонта будет изменена. Но пока рано говорить, как конкретно. По словам Веэво, будет составлен отдельный проект организации движения во время строительных работ. «В любом случае улица, на которой будет проводиться ремонт, полностью закрыта не будет, одна полоса для движения транспорта всегда будет оставляться», - вторит ей и старший специалист службы проектов Эрки Кылли.

Несмотря на то, что проект тщательно подготовлен, Анне Веэво не исключает, что в ходе его реализации могут возникнуть непредвиденные ситуации. «Ведь площадь Пауля Кереса, наш круговой перекресток – это археологическая зона, - поясняет она. – Дело осложняется еще и тем, что мы строим в уже существующих условиях, а не в чистом поле, какие-то старые коммуникации, возможно, и не учтены. Поэтому неожиданности, думаю, возможны».

Однако, на взгляд Веэво, 26 месяцев, которые отпущены на все действия по проекту, - достаточное время, чтобы осуществить его в срок. Все работы должны быть закончены к апрелю 2023 года.

Розы пересадят

Предполагается, что внешний вид кольца на площади Кереса будет решен в результате проведения отдельного архитектурного конкурса. Вероятно, он будет организован Департаментом архитектуры и городского планирования НГУ в этом году. «Что появится на кольце – памятник или какое-то архитектурное сооружение, сказать сейчас невозможно, но то, что кольцо не будет темным пятном, это точно», - говорит Анне Веэво.

Уже решено, что розы, которые сейчас растут на кольце, пересадят в парк ЕV 100. Это редкий сорт морозоустойчивых роз, сохранившийся еще с советских времен. Таких сейчас не выращивают.

До 100 деревьев вдоль реконструируемых дорог могут быть вырублены. Однако будет проведена замещающая посадка там, где это возможно. Также будут посажены деревья и в парке EV 100.

Долгая история

Общий бюджет проект TEN-T составляет 13,9 млн евро, из них 4,9 млн – самофинансирование города. Остальные – из средств фонда Сплочения структурных фондов ЕС периода 2014-2020 гг. Для сравнения: бюджет реконструкции транзитных дорог почти втрое больше бюджета строительства речного променада.

У данного проекта был долгий подготовительный путь. «Тема необходимости реконструкции транзитных дорог в Нарве звучит с 2007 года, - уточняет Анне Веэво. - Первый строительный проект, который был разработан согласно утвержденных детальных планировок, был признан неудачным. Но работа продолжалась и шла все эти годы. Наконец мы подошли к реальному осуществлению задуманного».

Наша справка: В конкурсе на осуществление проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T в Нарве участвовало 7 фирм. Составление строительного проекта реконструкции транзитных дорог выполнила компания Novarc Group AS, работы по реконструкции будет осуществлять YIT EestiAS.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА