На следующей неделе учиться контактно смогут до 50% учеников нарвских школ

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На первой неделе февраля посещать занятия в муниципальных школах Нарвы смогут до 50% учеников. Такое решение приняли городские власти в сотрудничестве с Департаментом здоровья.



Иллюстративное фото. Фото: narva.ee

В период с 1 по 5 февраля контактные занятия проводятся в классах с 1-го по 4-й, 9-х и 12-х, а по решению директора школы допускаются и ученики других классов. Однако лишь при условии, что одновременно на контактном обучении находится до 50% обучающихся в этой школе учеников.

"Решения о том, какие еще классы могут учиться контактно, принимают директора школ. Главное условие - одновременно в школе должно быть больше не 50% учеников от их общего числа, - сказала rus.err.ee заведующая отделом культуры Нарвской городской управы Виктория Лутус. - Мы говорили с директорами школ о том, чтобы они рационально взвешивали ситуацию".

По ее данным, сейчас в нарвских школах в общей сложности 17 классов находится на изоляции.

"Как минимум взамен этих классов директора могут вызвать на контактное обучение других детей", - отметила Виктория Лутус.

Директор Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов сказал, что в его школе заполняемость уже сейчас приближается к 50%.

"Это ученики классов с 1-го по 4-й, а также девятиклассники и двенадцатиклассники. Места для маневров не очень много. Но мы решили, что в первые два дня следующей недели наши четвероклассники будут учиться дистанционно, а восьмиклассники вернутся в школы. В среду и четверг на дистанционное обучение переведем третьи классы, а седьмые классы будут учиться в школе. В пятницу проведем день здоровья для учеников первых и вторых классов - вместе с классными руководителями они отправятся на природу, будут кататься с горок и т.д. А в школе в это время будут 5-е, 6-е и 10-е классы. 11-е классы, к сожалению, на следующей неделе по-прежнему останутся на дистанционном обучении", - рассказал Коновалов.

Вопрос о необходимости продлить, усилить или ослабить ограничения будет рассмотрен в середине следующей недели. Решение будет принято на основе данных по коронавирусу, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья.

Все учащиеся старше 12 лет должны носить в школе маски. Маски для школ предоставляет город.

ERR

