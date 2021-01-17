По Нарве сегодняшнего и завтрашнего дня

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Каждое воскресенье гиды бастиона Виктория проводят бесплатные экскурсии по городским объектам, которые появятся или будут реконструированы в Нарве в ближайшие два года. И эти экскурсии будут проходить до конца зимы.



Экскурсанты прогуляются по тем местам Нарвы, куда горожане обычно не заглядывают

Маршрут экскурсии следующий: ратуша – Тёмный сад – променад – 5-кроновый вид.

Вообще-то сначала было запланировано, что экскурсии по городу пройдут 15, 16 и 17 января: по одной на русском и на эстонском языках. Но желающих оказалось гораздо больше, чем ожидалось. С учетом ограничений - в экскурсионной группе не должно быть более 10 человек – в итоге провели 5 экскурсий, но все равно не смогли включить всех записавшихся.

- Поэтому команда бастиона Виктория при содействии Департамента развития и экономики Нарвы решила продолжить проведение подобных экскурсий до конца зимы, - сообщает старший специалист департамента Ольга Смирнова.

Ваш корреспондент побывала на экскурсии в воскресенье 17 января. Надо отметить, народ подобрался активный и любознательный, все – нарвитяне. Что же их подвигло в воскресенье более 2-х часов ходить с гидом по хорошо известному городу? Если коротко - интерес не только к историческому прошлому города, но и прежде всего к его сегодняшнему дню.

«В средствах массовой информации, конечно, постоянно сообщается, что в Нарве строится, что реконструируется, но хочется более детально узнать обо всем, а главное – сразу задать вопрос и получить компетентный ответ», - сказали, например, нашему изданию участницы экскурсии Наталья и Вера. Действительно, в ходе экскурсии гиду и специалисту Департамента развития и экономики Нарвы Денису Бьеркланду задавалось немало вопросов.

Светлана ЗАЙЦЕВА

