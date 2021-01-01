Фракция Kodulinn Narva продолжает редеть: из нее вышла Елизавета Чертова

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Ряды оппозиционной фракции Kodulinn Narva в Нарвском горсобрании продолжают редеть: накануне заявление о выходе из нее подала исполняющая обязанности директора 6-й школы Елизавета Чертова.



Горсобрание Нарвы. Иллюстративная фотография. Автор: ERR

Председатель фракции Ирина Янович в четверг сказала rus.err.ee, что Чертова с ней свое решение не обсуждала.

"О том, что она написала такое заявление, я, как и вы, узнала из регистра документов", - отметила Янович.

Она предположила, что Чертова, как и многие другие вышедшие из фракции Kodulinn Narva, теперь станет членом фракции Kesk.

Дозвониться до самой Елизаветы Чертовой rus.err.ee не удалось.

Также Елизавета Чертова подала заявление об отставке с поста председателя депутатской комиссии по образованию. В пятницу ей и руководителям некоторых других комиссий планировали выразить недоверие.

В оппозиционной фракции Kodulinn Narva теперь осталось 11 депутатов. Столько же сейчас входят во фракцию Kesk.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В коалицию входят фракции "Kesk", "Наша Нарва" (7 депутатов) и внефракционный депутат Михаил Стальнухин.

ERR

