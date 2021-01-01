У предприятий с городским участием будут новые советы, пройдет «содержательный аудит»

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Большинство новых составов советов предприятий с участием города Нарвы уже сформированы и переданы на утверждение в городскую управу.



В опросы о смене составов советов муниципальных предприятий и целевых учреждений будут рассмотрены на заседании горуправы 3 февраля . ФОТО: Архив «НГ»

Об этом официально сообщается на городском сайте Нарвы www.narva.ee .

Пока еще в процессе формирования советы трех целевых учреждений: SA Narva Sadam (Нарвский порт), SA Narva linnaleht и SA Vaivara Kalmistud («Вайвараские кладбища»).

По словам мэра Нарвы Катри Райк, вопросы о смене составов советов муниципальных предприятий и целевых учреждений будут рассмотрены на заседании горуправы 3 февраля.

Будущие члены советов подтвердили свое согласие работать в совете конкретного предприятия. Традиционно большинство членов советов являются представителями коалиции Нарвского городского собрания. Члены совета избирают из своего числа председателя. По словам Катри Райк, при формировании составов советов были учтены мнения фракций коалиции.

Вознаграждение за участие в работе в качестве члена совета не изменилось. Но некоторые члены советов, по словам Катри Райк, готовы работать бесплатно – как они и обещали в своих предвыборных программах.

Сама Катри Райк намерена работать в совете SA Narva Haigla. Полагающуюся ей оплату она будет отдавать на благотворительность – в фонд Продуктового банка. В конце следующей недели, сказала Райк, будет выбран председатель совета ЦУ «Нарвская больница».

На взгляд мэра, выбор руководителей муниципальных предприятий должен быть прозрачным – то есть проводиться путем открытых конкурсов и с привлечением к этому процессу специализированных фирм по поиску персонала. «А не так, что собираются три депутата и выбирают четвертого», - с иронией заметила мэр.

Как сказала мэр на встрече с журналистами в горуправе в понедельник, 25 января, в ближайшее время будет проведен «содержательный аудит» целевых учреждений и муниципальных предприятий. «Это будет не бухгалтерский аудит, в ходе которого проверяется, какие счета и куда отправлены. Нам нужна ясность в отношении того, соответствуют ли задачи, поставленные перед учреждениями, стратегии развития города, имеются ли достаточные ресурсы для выполнения этих задач, эффективна ли работа предприятий; кто работает, с какой нагрузкой, соответствует ли образование занимаемой должности, позволяют ли знания и навыки людей в учреждениях выполнять поставленные перед ними задачи», - поясняет мэр. «Важно повысить эффективность работы советов и ответственность членов совета за развитие учреждений», - подчеркивает Райк. Услуга по проведению аудита будет заказана у сторонней фирмы – для обеспечения объективности и независимости. Сейчас управа собирает ценовые предложения.

По поступившей из Нарвской горуправы информации, предполагаемые советы в следующих предприятиях с городским участием выглядят следующим образом:

SA Narva Linnaelamu: Анна Коваленко, Тармо Таммисте, Владимир Изотов.

SA Narva Haigla: Хели Адамович, Катри Райк, Антон Праткунас, Аго Кыргвее, Екатерина Голубцова.

SA Narva Linna Arendus: Юрий Рауд, Тамара Комлова, Вера Григорьева.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (Промышленные парки): Тармо Таммисте.

AS Transservis-N: Владимир Бутузов, Галина Вологдина, Ян Саан.

AS Narva Vesi: Виктор Шемарин, Михаил Стальнухин, Тамара Комлова, Елена Каврус, Антс Кутти.

OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus (Центр управления отходами): Владимир Бутузов, Елена Каврус, Галина Вологдина.

Эта информация опубликована и на городском сайте.





Светлана ЗАЙЦЕВА