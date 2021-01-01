В Нарве реновируют освещение

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Власти Нарвы планируют обновить уличное освещение и заменить его на энергосберегающие решения. На улицах, где проходит интенсивное движение транспорта, в том числе общественного, вместе со столбами и подводящими коммуникациями будут заменены 839 светильников (всего в Нарве их 3330).



Улица Пушкина вошла в список улиц города, на которых появятся новые светильники.

Как отметил представлявший вопрос на заседании городского собрания, прошедшего 21 января, директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя, энергоэффективность обеспечат использование более экономичных LED-светильников и гибкое управление освещением. Новые светильники появятся на Таллиннском шоссе, пр. Кангеласте, перекрестке Кренгольмского проспекта и улицы Выйду, а также на улицах Уускюла, Раху, Графова, Раквере, Партизани, Йыэсуу, Пушкина, Линда, Креэнхольми, Сепа, Вестервалли, Харидусе, Раудсилла, Йоала, Даумана, Лаврецова, Садама, Уускюла, Калда, Мыйза и Вабадузе.

Несмотря на то, что над проектом департамент работает с 2018 года, его реализация оказалась затруднена выросшей стоимостью строительства. Наименьшая стоимость, предложенная откликнувшимися на объявленную в ноябре поставку фирмами, более чем на 2 млн евро превысила изначально планируемую стоимость работ.

В 2018 году бюджет проекта в соответствии с составленной Keskkonnaprojekt OÜ ценовой калькуляцией исчислялся 1,6 млн евро. Тогда самофинансирование со стороны города было утверждено в сумме 420 000 евро. Теперь же долю самофинансирования необходимо увеличить на 2 млн 116 тысяч евро. Это значит, что город покроет примерно 67 процентов от общего бюджета проекта. Это при том, что полученная проектом в январе 2019 года поддержка от меры Фонда единства «Увеличение доли энергосбережения и возобновляющей энергии» составляла до 80 процентов приемлемых затрат на его осуществление.

Депутаты утвердили самофинансирование проекта в общей сложности до 2 535 968 евро.

Для покрытия этой суммы они разрешили Нарвской Городской управе взять кредит. Еще один кредит в размере до 300 000 евро разрешено взять для покрытия промежуточного финансирования.

«Такой подход не нравится никому»

Во время обсуждения депутат из фракции Kodulinn Алексей Мяги говорил о некачественной, по его мнению, подготовке документации по проекту и в виду этого предлагал коллегам не спешить с принятием решения по означенному вопросу. Однако последних больше убедили доводы докладчика, убеждавшего в необходимости срочного принятия решения и сославшегося на юристов управы, проверивших проект формуляра на соответствие законам.

Коллега Мяги по фракции Ирина Янович возмущалась слишком большой суммой увеличения расходов. В пояснении докладчика по этому поводу значилось, что поскольку проект должен быть реализован к концу июля 2022 года, договор на строительные работы нужно заключить не позднее февраля текущего года. В ином случае город потеряет свыше миллиона евро и должен будет взять на себя все затраты на осуществление проекта. По поводу увеличения стоимости он отметил, что она всегда возрастает по мере работы над проектом и «всегда закладывается дельта».

Депутат Лариса Оленина поинтересовалась: улучшится ли в итоге осуществления проекта освещение территорий детских садов и школ? «Если они не примыкают к проезжей части, - пояснил Юрий Сайя, - то не входят в проект». Бывшая коллега Олениной по креслу зампредседателя горсобрания Елена Пахомова спрашивала, не будет ли в связи с намечающимися работами перебоев с электричеством в городе. Сайя отвечал, что такого быть не должно, поскольку до подключения новых линий подачу электричества будут обеспечивать старые. Если совсем избежать отключений не получится, то они будут кратковременными, пообещал Сайя.

Сергей Львов из фракции Kodulinn предположил, что более чем в пять раз возросшая стоимость проекта станет большой нагрузкой на городской бюджет. Он предложил в будущем основываться на расчетах собственных специалистов, а не сторонних организаций.

Критические замечания к проекту были и у членов коалиции. Как рассказал нашему изданию депутат из фракции Meie Narva Юрий Рауд, на предварительном обсуждении вопроса депутаты от коалиции выясняли у чиновников, почему в очередной раз отмечается такое большое несовпадение между расчётными и итоговыми ценами, почему город получает такие серьёзные неожиданные расходы. «Естественно, объяснялось это всё традиционно, - рассказывает Юрий Рауд, – и «не теми» методиками расчета, и «предсказуемым» ростом цен, и сознательным занижением бюджета с целью повышения рейтинга проектной заявки». Рауд отметил, что этот подход и такие объяснения не нравятся никому – ни коалиции, ни оппозиции.

Юрий Рауд:

- Но и терять сегодня возможность получить от государства около миллиона евро на обновление городского освещения не очень хочется. Ведь в ближайшие годы светильники, столбы и коммуникации к ним всё равно потребуют обновления из-за морального и технического старения. Очень хочется надеяться, что новое руководство управы сможет изменить работу своих подчинённых так, чтобы подобных «сюрпризов» было как можно меньше.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА

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