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Недавно залитый в Нарве у спортивного холла открытый каток пользуется большой популярностью у горожан. Власти оперативно откликнулись на пожелание отдыхающих там и установили скамейку, где теперь можно переобуться взрослым или надеть коньки на ребенка.

Новый открытый каток у спортхолла в Нарве пришелся по нраву любителям отдыха на льду: они не прочь почистить лед и сами.

Кажется, что доброе дело, пусть и незапланированное для города, но из лучших побуждений сделанное для населения, не имеющего возможности этой зимой из-за ограничений кататься на коньках в Ледовом холле, получило позитивное продолжение в виде личной инициативы отдыхающих. Вот что об этом в социальной сети Facebook пишет нарвитянка Анна Карина.

«Вчера дочка с друзьями ходила на каток … с лопатой, чистили снег. Спрашиваю: «Как вы догадались взять с собой лопату?». «А мы, - говорит, - подсмотрели . - Накануне на катке была компания с большой оранжевой лопатой, они почистили каток перед тем, как кататься. Как здорово, когда люди не скулят и не ищут виноватых, а просто берут и делают!

Огромное спасибо компании с большой оранжевой лопатой за хороший пример!».

Лайки под постом поставили 50 человек, комментаторы хвалят молодежь за почин и готовность внести собственную лепту в улучшение нового привлекательного места отдыха нарвитян.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА