Ревизионную комиссию в горсобрании Нарвы отдадут оппозиции

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В пятницу, 29 января, Нарвское горсобрание намерено поменять руководство семи депутатских комиссий, заменив нынешних председателей, представляющих в основном оппозиционную фракцию Kodulinn Narva, на депутатов от новой коалиции.

Зал заседаний Нарвского горсобрания.

При этом, как сказала rus.err.ee Яна Кондрашова, председатель фракции "Наша Нарва", входящей в правящий союз, новая коалиция намерена отдать оппозиции ревизионную комиссию.

"Мы всегда, когда еще сами были в оппозиции, подчеркивали, что эта комиссия должна быть в руках представителей оппозиционного крыла. Поэтому сейчас выполним свое обещание", - сказала Кондрашова.

По словам председателя фракции Kodulinn Narva Ирины Янович, оппозиционные депутаты готовы рассмотреть возможность возглавить ревизионную комиссию.

На сессии 29 января депутаты намерены выразить недоверие председателям 7 из 12 комиссий: Олеву Силланду (социальная комиссия), Ларисе Олениной (стратегическая комиссия), Алексею Мяги (комиссия по городскому хозяйству), Елене Пахомовой (комиссия по квартирным товариществам), Елизавете Чертовой (комиссия по образованию), Илье Федорову (транспортная комиссия) и Галине Вологдиной (комиссия по культуре и спорту).

Первые шестеро из них не входят в новую коалицию.

По данным rus.err.ee, социальную комиссию возглавит Вера Григорьева, стратегическую (ее планируют переименовать в финансовую) - Татьяна Стольфат, комиссию по образованию - Екатерина Голубцова, комиссию по культуре и спорту - Владимир Бутузов, комиссию по квартирным товариществам - Яна Кондрашова, хозяйственную комиссию - Антс Кутти, транспортную комиссию - Юрий Рауд.

Руководить молодежной комиссией будет Антон Праткунас, комиссией по вопросам приграничного сотрудничества - Елена Кавруз.

Градостроительная комиссия будет ликвидирована.

ERR

Фото: Сергей Степанов/ERR