Анна Веэво: при реконструкции транзитных дорог в Нарве могут возникнуть сюрпризы

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Согласно проекту в течение 26 месяцев будет реконструировано около 5 километров дорог.

Проект по реконструкции транзитных дорог в Нарве стоимостью более 13 миллионов евро перешел в стадию реализации. В минувшую пятницу был подписан договор о проектировании и строительстве и, уже в этом году начнется масштабная реконструкция.

"Я думаю, что реальные сроки начала строительства будут ближе к осени этого года. Еще необходимо составить основные проекты, и они должны будут пройти экспертизы и аудиты, после этого нужно получить разрешение на строительство и тогда уже можно будет приступать к строительным работам", - рассказала руководитель службы проектов Департамента развития и экономики Нарвы Анна Веэво.

Согласно предварительному проекту, реконструкция затронет улицы Раху и Кересе, а также кольцевую развязку возле Петровской площади.

По словам Веэво, они рассчитывают, что смогут провести все работы в срок.

"Могут быть сюрпризы, учитывая то, что площадь Пауля Кереса, наш круговой перекресток - это археологическая зона. Также мы строим в существующих условиях. Город на протяжении столетия обрастал коммуникациями, какие-то учтены, а какие-то возможно нет. Поэтому сюрпризы, я думаю, возможны. Когда вскроют полотно, там уже будет видно", - пояснила Веэво.

Планируется, что все работы будут завершены весной 2023 года. Проект поддерживают структурные фонды ЕС, самофинансирование со стороны города составляет около 5 млн евро.

ERR