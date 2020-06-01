Власти Нарвы продлили ограничения для школ

Дата публикации: Вчера, 17:14 Просмотрено: 519

Ограничения, связанные с заболеванием коронавируса, закончившиеся для учебных заведений Эстонии с 18 января, пока не затронули Нарву. Наш город по рекомендации Департамента здоровья и на этой неделе продолжил дистанционное обучение в школах. Будет ли оно продлено для пятых-восьмых и десятых-одиннадцатых классов и на первую неделю февраля, кризисная группа решит в ближайшие дни.

Катри Райк и Виктория Лутус объяснили журналистам причины продления ограничений на деятельность общеобразовательных школ в Нарве.

Осторожность, проявляемая властями Нарвы при смягчении действующих ограничений понятна: заболеваемость коронавирусом в нашем городе более чем в два раза превышает средний показатель по республике, а каждый второй инфицированный в Ида-Вирумаа проживает в Нарве и, как правило, заражен на работе или в кругу семьи. Большинство болеющих в эти дни — люди трудоспособного возраста от 30 до 50 лет, в семьях которых воспитываются дети. Учитывая, что школы в Нарве большие и в шести из них на прошлой неделе были классы, отправленные на изоляцию, можно было прогнозировать дальнейшее распространение заболеваемости в городе, если бы власти не решились на принятие дополнительных мер.

Увеличение заражаемости Covid-19 стало результатом празднования новогодней ночи и православного Рождества, не исключено, что также - и контактов с приехавшими на праздники людьми из-за границы. Вышедшие с каникул на контактное обучение школьники принесли вирус в свои учебные заведения... Какое-то время люди еще могут заболевать и попадать в больницы. Но после этого, по предположениям экспертов, должен начаться спад заболеваемости.

Второй мерой, которую на прошлой неделе обсуждали на заседании кризисной группы в городской управе, было решение о ношении масок в школах всеми учителями, а также учениками старше 12 лет. Необходимые для этого маски город закупил и обеспечивает их наличие в школах. Продумываются меры по частичному дистанционному обучению, а также рассредоточению учащихся, единовременно пребывающих в школах.

С другой стороны, со стороны родителей школьников начинает нарастать недовольство качеством уже длительное время проводимого бесконтактного обучения. По словам руководителя отдела культуры Виктории Лутус, сегодня актуальной темой для обсуждения в среде родителей стали видеоуроки, проводимые учителями для учеников классов, находящихся на удаленном обучении.

На конференции для журналистов, устроенной после заседания кризисной группы в управе, прозвучало, что на прошлой неделе по причине заболевания коронавирусом или нахождения на изоляции в школах недоставало трех учителей. С гордостью руководство города сообщило о том, что в Нарвском Доме попечения случаев заражения ковидом нет. Что касается аппарата чиновников города, то находящиеся на изоляции сотрудники имеются, но нет ни одного департамента, выключенного из работы по этому поводу.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, желание учеников снова пойти в школу понятно, но здоровье и жизнь горожан, в том числе и молодежи, куда важнее. Райк выразила надежду на то, что школы сумеют лучше организовать дистанционное обучение, и напомнила, что скрывать близкий контакт с заболевшим человеком нельзя ни при каких обстоятельствах. Правильнее как можно скорее пройти тестирование.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА