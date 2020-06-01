Новые власти Нарвы продолжат менять советы муниципальных предприятий

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На следующей неделе городская управы Нарвы продолжит менять составы советов муниципальных предприятий и целевых учреждений.

Катри Райк. Фото: Vladislava Snurnikova/ERR

Об этом в понедельник сообщили радионовости ERR со ссылкой на мэра Нарвы Катри Райк.

По ее словам, на ближайшем заседании городской управы, которое состоится 3 февраля, будут рассмотрены вопросы о смене составов советов муниципальных предприятий и целевых учреждений.

"В большинстве советов будут работать депутаты от коалиции - такая практика существовала и раньше. Размер компенсаций, полагающийся за работу в советах, меняться не будут. Но некоторые члены советов намерены работать бесплатно", - сказала Райк.

Сама Катри Райк намерена войти в совет Нарвской больницы, а полагающейся ей плату за работу в надзорном органе она намерена отдавать на благотворительность.

Также, заявила Катри Райк, она намерена привлекать фирму по поиску персонала для проведения конкурсов на места руководителей муниципальных предприятий.

Собираются власти Нарвы провести и подробный аудит городских предприятий и целевых учреждений, чтобы понять, насколько эффективно они работают.

ERR