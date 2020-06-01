На сестринский уход денег в проекте бюджета - в три раза меньше

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Необходимость вписаться в контрольную цифру, а значит, сократить бюджет, коснулась и Социального департамента Нарвы, хотя, казалось бы, в столь трудное время потребность в его помощи, прежде всего финансовой и материальной, должна была существенно возрасти.

В отделении сестринского ухода нарвитяне имеют возможность поправить здоровье и неплохо провести время.

Немного сэкономят на переезде

Востребованность городской социальной помощи, как следовало из информации департамента на заседании социальной комиссии горсобрания, состоявшемся на прошлой неделе, действительно возросла. При составлении бюджета -2021 Департаменту социальной помощи пришлось учитывать тот факт, что в минувшем, коронавирусном году, значительно сократились доходы и увеличились затраты.

К примеру, все больших расходов требуется в Нарве на услугу на дому. «Во время первой волны пандемии в категорию нуждающихся в этих услугах у нас входили 190 человек, сейчас — 326. Примерно треть из них — лежачие, около 90 человек получают питание», - сообщила директор Центра социальных услуг Татьяна Стольфат.

Вместе с тем прогнозируется серьезное уменьшение доходной части городского бюджета-2021, поэтому проект бюджета и этой городской структуры составлялся с минусом по большинству статей расходов.

Бюджет департамента, напомнила директор учреждения Елена Васильева, состоит из двух частей: городской и государственной. Его общий объем составит в 2021 году 7 млн 862 тыс. 437 евро. Муниципальная часть - 6 млн 54 тыс. 568 евро, по сравнению с прошлым годом она уменьшается на 226 тыс. 41 евро.

Некоторое сокращение расходов произойдет у департамента по весьма позитивным причинам: значительно уменьшатся для департамента затраты на помещения: договор аренды на Линда, 4 заканчивается, к 1 июня на Мальми, 5а переедет и отдел защиты детства.

Но кое в чем наша ожидаемая экономия удручает: к примеру, в бюджет закладывается меньшая сумма на пособие по рождению, поскольку существенно уменьшилось и количество рождающихся в городе малышей. Заключительная, третья часть пособия будет выплачена 322 малышам трех лет, тогда как в предыдущие годы число получателей доходило до пятисот.

Нужды есть, денег нет

Необходимость снизить расходы заставляет департамент отказаться от некоторых необязательных по закону услуг, что безусловно приближает его к «контрольной цифре», но в части лечения и поддержки пожилых в скором будущем может обернуться для города серьезной головной болью. Так, на 118 тыс. евро, почти в три раза, может уменьшиться покупка услуг отделения сестринской помощи «Нарва Хайгла».

Коснулись в ходе обсуждения этой темы и стоимости пребывания в отделении. Елена Васильева предложила главврачу больницы и главе социальной комиссии Олеву Силланду подумать о ее снижении. Пока же, как считает городской врач Андрей Антонов, «запланированных на услугу сестринской помощи средств нам хватит максимум по апрель».

Но это все же не обязательный для муниципалитета вид помощи. Между тем ряд социальных услуг, относящихся к сфере ответственности Департамента социальной помощи, получил лишь частичное финансовое покрытие.

К примеру, как полагает Елена Васильева, у департамента могут возникнуть трудности с выплатой пособия на погребение. По информации г-жи директора, количество заявлений на такую помощь существенно возросло. «В прошлом году пособием воспользовались 805 семей, также город захоронил 25 человек абсолютно одиноких, без родственников. На этой же неделе за одну только среду я подписала 18 выплат», - сообщила г-жа директор.

Как отметила в разговоре с вашим корреспондентом Елена Васильева, на заседании стратегической комиссии, где бюджет Социального департамента прошел очередное обсуждение, признали, что образовавшееся в этой сфере недофинансирование - проблема, и ее будут решать.

Обсуждение проектов бюджетов городских структур продолжается.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото: Narva Haigla