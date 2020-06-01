От каких расходов Нарве придется отказаться, узнаем в феврале

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В нынешнем году — беспрецедентный случай: городской бюджет на 2021 год будет принят только в феврале, а не в декабре предыдущего года, как обычно. Помимо того, что сроки принятия бюджета были сдвинуты в связи с затянувшейся сменой власти в Нарве, новое городское руководство уже не раз подчеркнуло, что при подготовке окончательного документа необходимо пересмотреть уже заложенную в бюджете кредитную нагрузку с тем, чтобы избежать лишних расходов в тяжелый «ковидный» год.

Наше издание поинтересовалось, какие именно инвестиции в итоге придется исключать из бюджета на 2021 год? «Сейчас стратегическая комиссия городского собрания обсуждает бюджеты всех городских департаментов, окончательное же решение по бюджету городское собрание примет в феврале», - ответил нашему изданию вицэ-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач.

«Пока считаем. Многим городским учреждениям пока выделено меньше средств, чем нужно на оплату счетов за тепло и свет, есть и пожелания по части капитальных ремонтов за счет инвестиций — но надо очень внимательно смотреть, какой в итоге будет нагрузка. В том, что обсуждение бюджета происходит не в декабре, а в январе, есть и плюсы — все уже знают точно свои расходы, департаменты приходят подготовленные и четко, исчерпывающе отвечают на все вопросы», - сообщила нашему изданию председатель стратегической комиссии городского собрания Лариса Оленина. Между тем на комиссии говорилось и том, что часть пока непокрытых бюджетом расходов, так или иначе, неизбежна: это и расходы на важные инвестиционные проекты, и значительно возросшие коммунальные платежи городских учреждений, связанные со значительным подорожанием тепла и электричества в 2021 году.

Кесклиннаская гимназия: пока не хватает денег и на перезд, и на реновацию

В бюджете городского отдела культуры, который в целом составляет свыше 24 миллионов евро, перечень статей, на которые не хватает денег, занимает три страницы. Среди них, к примеру — 25 тысяч евро на закупку дезинфицирующих средств (в прошлом году отдел культуры потратил «на ковид» немаленькую сумму в 50 тысяч евро, выделенную из резервного фонда), дополнительные 125 тысяч евро на отопление в связи с повышением тарифа, а также свыше 200 тысяч евро, необходимые для переезда Кесклиннаской гимназии на время реновации здания.

Напомним, что согласно договору с Министерством образования, в Нарве должны появиться две госгимназии. Одна из них будет построена рядом с нынешней Кесклиннаской гимназией, здание которой после существенной реновации станет зданием основной школы — добротным, просторным и отвечающим всем современным требованиям.

На время реновации планируется переезд Кесклиннаской гимназии: гимназисты и ученики среднего звена будут учиться в здании Хоровой школы, а младшеклассники — в здании детского сада «Золотая рыбка». Как рассказала нашему изданию руководитель отдела культуры Виктория Лутус, она уже встречалась с педагогическим коллективом и попечительским советом Кесклиннаской гимназии по этому поводу, и они эти планы одобрили.

«Вопрос серьезный, он касается судьбы и жизни целой школы, поэтому о других вариантах я даже говорить не буду, не хочу спекулировать на эту тему», - сказала нашему изданию Виктория Лутус в ответ на вопрос, что же будет, если в итоге необходимых для переезда школы средств не найдется. По ее словам, пока нет причин тревожиться об этом. «Когда готовится проект бюджета, каждый департамент сообщает, на покрытие каких расходов средств не хватает — это обычный рабочий процесс», - пояснила руководитель отдела. Предположительно, переезд должен состояться будущим летом.

Что касается самого проекта реновации Кесклиннаской гимназии, то и на него пока в бюджете не хватает 4 миллионов евро.

«Строительное проектирование завершится в марте, после этого будет объявлен международный конкурс госпоставки на строительство. Проектирование, а также проведение конкурса на строительство основной школы мы ведем совместно с государственным учреждением Riigi Kinnisvara, которое занимается проектом госгимназии. Это сотрудничество позволит нам сэкономить средства», - сообщила руководитель службы проектов городского департамента развития и экономики Анне Веево.

Планируется, что конкурс будет объявлен в начале лета, а в сентябре подписан договор на строительные работы, которые будут длиться 18 месяцев. На реновацию Кесклиннаской гимназии государство выделило Нарве 5 миллионов евро. Сумма, которую придется добавить городу, выяснится после проведения конкурса госпоставки, однако по результатам предварительного проекта общая стоимость реновации здания Кесклиннаской гимназии оценивается в 10 миллионов евро. С этим вопросом департамент уже выходил на стратегическую комиссию — пока в бюджете на эти цели выделен всего миллион евро, не хватает еще 4. «На стадии основного проекта эта сумма будет уточнена, а

стратегическая комиссия пока этот вопрос отложила. Думаю, мы будем выходить с ним снова в марте, когда будет готов строительный проект и будет приниматься отдельное решение, так как в марте обычно принимают дополнительный бюджет», - рассказала нам Анне Веево.

Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА