У Нарвского музея новый директор – Мария Сморжевских-Смирнова

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Сегодня, в пятницу, 22 января, официально объявлено имя нового директора Нарвского музея. Им стала Мария Сморжевских-Смирнова.

Фото: Facebook



Мария Сморжевских-Смирнова – доктор философии, долгое время работала заведующей отделом Таллиннского городского музея «Дом-музей Петра I и Таллиннский русский музей» , заняла 14 место в списке ”Влиятельных русскоязычных Эстонии в 2017 году”.

Как сказал нашему изданию член совета целевого учреждения «Нарвский музей» Антс Кутти, в конкурсе на должность руководителя Нарвского музея на последнем этапе участвовали три соискателя. В последнем отборочном туре остался один претендент – Сморжевских-Смирнова.

- Мария Сморжевских-Смирнова – не только ученый, она также имеет внушительный опыт руководителя, что особенно важно для Нарвского музея, который сегодня воплощает в жизнь большие международные проекты, - рассказал нашему изданию Антс Кутти. – Мы познакомились не только с документами претендента, с Марией у нас, членов совета, состоялась обстоятельная беседа во видеосвязи, в результате чего мы приняли единодушное решение.

- Лично на меня произвел впечатление еще и тот факт, что Мария в своем мотивационном письме написала, что считает одной из первоочередных задач музея – обезопасить Нарву от «черных археологов», которые сегодня наносят невосполнимый ущерб истории, ведя нелегальные раскопки на территории города. Она считает необходимым в сотрудничестве с Тартуским университетом начать новую программу официальных археологических раскопок в Нарве. И еще меня очень радует, что новый директор музея выросла в Нарве и, получив блестящее образование, опыт, теперь будет работать на благо родного города, - поделился своим мнением Кутти.

Мария – выпускница Нарвской Пяхклимяэской гимназии, окончила с отличием Тартуский университет. Диплом и магистерскую работу защитила на кафедре русской филологии, унаследовавшей традиции семиотической школы выдающегося ученого Юрия Лотмана. После рождения детей Мария продолжила обучение в докторантуре уже Таллиннского университета на кафедре истории культуры. Одновременно с учебой выступала в качестве приглашенного лектора в Эстонии и России, публиковалась в международных академических изданиях, была куратором образовательных программ в Кадриоргском художественном музее. В 2013 году блестяще защитила докторскую диссертацию, посвященную Петровской эпохе. Буквально через три дня после защиты Мария была приглашена заведовать таллиннским Домом-музеем Петра I. В 2016 г. Мария возглавила также Таллиннский русский музей. Мария – автор многочисленных научных статей, написала несколько книг.

Мария Сморжевских- Смирнова - дочь легендарной Татьяны Заруцких, директора Нарвской Пяхклимяэской гимназии.

Напомним, что в совете Нарвского музея помимо трех представителей от Нарвы также есть по одному представителю от Министерства культуры, Министерства финансов, Нарвского колледжа Тартуского университета.

Документы на конкурс соискатели представили еще к концу ноября.

Иво Пости, который возглавлял Нарвский музей с конца февраля 2018 года свои документы на конкурс не подавал.

К сожалению, на данный момент редакции «Нарвской Газеты» не удалось связаться с Марией Сморжевских-Смирновой.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Facebook и Светлана Зайцева